Özgür Çek kimdir? Özgür Çek neden 60 numara forma giyiniyor?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 1-1 devam ederken Özgür Çek’in kendi kalesine attığı gol ile ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Özgür Çek kendi kalesine attığı gol ile en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Peki, Özgür Çek kimdir?

ÖZGÜR ÇEK KİMDİR? ÖZGÜR ÇEK KAÇ YAŞINDA?

1991 Tokat doğumlu Özgür Çek, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında İstanbul Harp-İş Spor'un alt yapısında başladı ve 2 sene burada forma giydikten sonra 2004 yılında Pendikspor'a geçiş yaptı. 2 sezon da burada forma giydikten sonra 2006 yılında süper ligin güçlü ekibi Fenerbahçe'nin alt yapısına transfer oldu. Bu süre içerisinde sözleşme imzaladı ve profesyonel kariyerine başladı.

Fenerbahçe A2 takımında 48 maça çıkıp 17 gol atan Çek, 2009 yılında Ankaraspor'a transfer oldu. Burada sadece 2 maçta forma giydikten sonra çok kısa sürede Ankaragücü'ne kiralık gönderildi ve sarı lacivert forma altında 35 maça çıkıp 5 gol attı. 2012-2013 sezonu öncesinde ise eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönen Özgür Çek, yarım sezon forma giydiği takımında 10 maçta sahne aldı.

Devre arasında ligin bir başka ekibi Eskişehirspor bonservissiz şekilde transfer oldu. Kırmızı siyahlı ekipte 17 maça çıkıp 4 gol atan tecrübeli futbolcu, 2013-2014 sezonunda kendisini tam bir performansta göstererek 33 maçta yer alıp 2 kez fileleri havalandırdı. 2014-2015 sezonunda da aynı performansını devam ettiren Özgür Çek, 22 maça sahne aldı.

Özgür Çek, 2015-2016 sezonu sonunda ise takımdan ayrıldı ve 2016-2017 sezonuna Çaykur Rizespor takımı ile beraber giriş yaptı.

Özgür Çek şu anda futbol yaşamına Kasımpaşa’da devam ediyor.

ÖZGÜR ÇEK NEDEN 60 NUMARALI FORMA GİYİNİYOR?

Fenerbahçe’den forma giydiği dönemden itibaren oynadığı takımların çoğunda 60 numaralı formayı tercih eden Özgür Çek’in bu forma numarasını tercih etmesinin nedeni olarak Tokat’lı olmasından dolayı olduğu biliniyor.