Özgür Çek kendi kalesine attı sosyal medya yıkıldı ‘Haftanın gollerine girer’

1-1 devam eden maçta ilk yarının son anlarında Skrtel’in içeriye çıkardığı ortada topu kendi ağlarına gönderen eski Fenerbahçeli Özgür Çek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe’yi öne geçiren golün ardından sosyal medyada Özgür Çek fırtınası yaşandı. Kritik mücadele öncesi maç ile ilgili görüşlerini belirten Özgür Çek, “Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a gol attım. Umarım Fenerbahçe’ye de gol atarım” ifadelerini kullanmıştı.

Maçtan yaklaşık 6 saat önce bu açıklamayı yapan Özgür’ün, topu kendi ağlarına yollaması sosyal medyada kaderin cilvesi olarak yorumlandı. Öte yandan yayıncı kuruluşu usta yorumcusu Mehmet Demirkol, “Özgür Çek’in kendi kalesine attığı gol, haftanın gollerine girer. Beşiktaş ve Galatasaray’a gol atmış, Fenerbahçe’ye de atacağım diyordu. Şanssızlık. Ayağı takıldı herhalde” ifadelerini kullandı.

Özgür Çek kendi kalesine attığı golün ardından sosyal medyada trend topic oldu ve gündeme oturdu.

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