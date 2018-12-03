MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Kasımpaşa özet izle! Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Süper Lig 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelesini ve heyecan seviyesi yüksek olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Maçtaki ilk etkili pozisyon 8. dakikada yaşandı, 8. dakikasında VAR devreye girdi! Kasımpaşa’nın golcüsü Mbaye Diagne’nin penaltısını Harun Tekin kurtardı. Edouk, Harun’dan dönen topu ağlara gönderdi. Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR ekranından izledi. Edouk’un, Diagne topa vermeden cezası sahasına girdiği VAR uyarısıyla tespit eden Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti. Oyun Fenerbahçe’nin endirekt vuruşuyla başladı. İptal edilen golün ardından 22. dakikada Kasımpaşa golü buldu! Gelişen konuk ekip atağında Trezeguet’nin ceza sahası dışında sağ çapraza yakın bölgeden yaptığı ortaya Diagne kafayı vurdu ve top ağlara gitti. İlk yarının son anlarından ise Fenerbahçe’den Kasımpaşa’ya cevap geldi. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullandı, bu vuruşun ardından devam eden atakta Valbuena’nın ortasına kale önünde Neustadter kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Fenerbahçe 1-1’lik eşitliği buldu. İlk golün 4 dakika sonrasında Fenerbahçe 2. golü buldu. Fenerbahçe öne geçti! Soldan gelişen atakta Slimani’nin içeri çevirdiği pasta Özgür Çek topu kendi ağlarına gönderdi. Fenerbahçe 1-0’dan geri gelip 2-1 öne geçti! İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa 54. dakikada beraberliği getiren golü attı. Kasımpaşa bir kez daha Diagne ile golü buldu! Gelişen atakta sol kanattan Trezeguet’nin ortası ceza sahası içinde Fenerbahçeli oyunculardan sekti, devamında arka direkte boşa çıkan Diagne kafayla topu filelere yolladı! Maçın geri kalanında iki taraf da gol için mücadele etmesine rağmen başka gol gelmeyince Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 2-2 sonra erdi. İşte, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti…

FENERBAHÇE KASIMPAŞA ÖZETİ İZLE

PENALTI SONRASI GOLE “VAR” DUR DEDİ

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ederken müsabakanın 8. dakikasında VAR yine geceye damga vurdu.

Fenerbahçe karşısında penaltı kazanan Kasımpaşa'da Mbaye Diagne'nin penaltısını Harun Tekin kurtardı, seken topu Samuel Edouk tamamladı ve top ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı vuruşu anını VAR ekranına giderek yeniden izledi.

Vuruştan Edouk'un ceza sahasına girdiğini tespit eden Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti ve oyun Fenerbahçe'nin endirekt serbest vuruşuyla yeniden başladı.

HARUN TEKİN SÜPER LİG REKORU

Kasımpaşa’da Diagne’nin 8. dakikadaki kullandığı penaltıyı Harun Tekin iyi bir refleksle kurtardı. Dönen topta Eduok topu ağlara gönderdi ancak vuruştan önce ceza sahasına girdiği için gol iptal edildi.

Bu kurtarışla beraber Fenerbahçe'nin file bekçisi, ligde bir rekora imza attı. Trabzonspor maçında da Rodallega'nın penaltısını çıkaran Harun, 2014-15 sezonundan beri görev yaptığı Süper Lig’de, 23 penaltının 10'una gole engel oldu. 29 yaşındaki kaleci ligde en fazla penaltı kurtaran kaleci unvanını elde etti.

Özgür Çek kimdir? Özgür Çek neden 60 numara forma giyiniyor? Özgür Çek Fenerbahçe Kasımpaşa maçında kendi kalesine attığı golün ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Özgür Çek kimdir? Özgür Çek neden 60 numara forma giyiniyor? İlgili Haberi Oku

ÖZGÜR ÇEK KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Fenerbahçe'yi öne geçiren golün ardından sosyal medyada Özgür Çek fırtınası yaşandı. Kritik mücadele öncesi maç ile ilgili görüşlerini belirten Özgür Çek, “Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol attım. Umarım Fenerbahçe'ye de gol atarım” ifadelerini kullanmıştı.

Maçtan yaklaşık 6 saat önce bu açıklamayı yapan Özgür'ün, topu kendi ağlarına yollaması sosyal medyada kaderin cilvesi olarak yorumlandı. Öte yandan yayıncı kuruluşu usta yorumcusu Mehmet Demirkol, “Özgür Çek'in kendi kalesine attığı gol, haftanın gollerine girer. Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atmış, Fenerbahçe'ye de atacağım diyordu. Şanssızlık. Ayağı takıldı herhalde” ifadelerini kullandı.

Özgür Çek kendi kalesine attığı golün ardından sosyal medyada trend topic oldu ve gündeme oturdu.

Süper Lig Puan durumu: Fenerbahçe puan kaybına devam ediyor! 14. Hafta maç sonuçları Süper Lig'de 14. hafta Fenerbahçe Kasımapaşa maçı ile sona erdi. Son 6 maçında sadece bir galibiyet almayı başaran Fenerbahçe evinde iki puan bıraktı. Haftayı kayıpla kapatan Başakşehir ise koltuğunu korumaya devam etti. Peki, Fenerbahçe ligde kaç puanda? İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 14.hafta maç sonuçları... İlgili Haberi Oku “PENALTI TEKRARI GEREKİRDİ”

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Kasımpaşa'nın penaltıda kurar ihlali nedeniyle iptal edilen golünü değerlendiren Dilmen, ”Sadece Kasımpaşalı oyuncu ihlal etse… Fenerbahçeli iki oyuncuda girdiği için tekrar edilmeli' dedi. İşte Dilmen'in açıklamaları…

İlk yarı maçtan önce 2 takımı masaya yatırdığımda beklediğim gibi bir maç çıktı. Skorda beklediğimden az çıktı. Fenerbahçe sezon başından beri kötü gidişatına devam ediyor. Evinde sadece 2 galibiyeti var sanırım. Maalesef haftaya da Akhisarspor ile oynuyorsunuz. Koskoca Fenerbahçe'nin 14 hafta sonunda 27 puan kaybetmesi olağanüstü bir olay.

Kasımpaşa bugün kazanabilirdi ve kaybedebilirdi. Çok iyi ve güçlü bir ekip. Şampiyonluk yarışında ikinci sıradalar. Transfer yapma şanslarıda var. Büyük kulüplerin ekonomik problemleri kadar VAR sisteminin gelmeside etkili oldu…

Ben büyük takımda da oynadım, anadolu takımında da oynadım. Büyük takımlara 7-8 tane ofsayttan gol veriliyordu eskiden. Anadolu takımlarının penaltıları verilmiyordu. Ben Anadolu takımından oynarken penaltım verilmiyordu. VAR'dan sonra bu değişti. VAR geldi, büyüklerin bombaları patladı.