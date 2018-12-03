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Mustafa Denizli: ‘Maçın tekrar edilmesi gerekirse oynarız’
Kasımpaşa

Mustafa Denizli: ‘Maçın tekrar edilmesi gerekirse oynarız’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

3 Aralık 2018 22:36

Kadıköy’de alınan 1 puanın önemli olduğunu belirten Denizli, “Net bir şey söylemem mümkün değil. Maçı kaybetmek de mümkündü, 1 puanı kazanç olarak da görebilirsin. Doğru kullanamadığımız toplar oldu. Fenerbahçe’nin karşı tarafından baktığında, büyük takımın geriye dönüşü sonrasında maçın kurtarılması bizim için önemli. Sonuçta ne sevindik, ne üzüldük dediğimiz bir maçı geride bıraktık. Yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. Nereden bakarsan bak, Kadıköy’de Fenerbahçe’den alınmış 1 puan esasında kayıp 2 puandan önce gelir” dedi.

Tartışmalı penaltı pozisyonu ile ilgili hakemlerin yanında duran deneyimli hoca, “Penaltı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değil. Hakemler hata yapabilir, bunun niyetle çalınmış bir düdük olmadığını biliyorum ben. Neticede hatalar varsa, düzeltmek için yeni bir sistem geldi. Hakemlerimiz ile bu ligi götüreceğiz, onlara güvenimiz tam. Onların hatasıyla maç kaybetsek de, onlarla ilgili düşüncemiz değişmez” ifadelerini kullandı.

Penaltı pozisyonunda kural hatasının yapılıp yapılmadığıyla ilgili de konuşan Mustafa Denizli, “Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabi ki oynarız. Bizim için içeride veya dışarıda oynamak fark etmez. Ben neticede hakem değilim. İşin doğrusunu öğreneceğiz” dedi.

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Son güncelleme 23:47 | 3 Aralık 2018
Fenerbahçe Kasımpaşa mustafa denizli
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