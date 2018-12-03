Mehmet Ekici: ‘Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz…’

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, konuğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak Kadıköy’de yine puan bıraktı. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ekici, “Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Maalesef olmadı. Geçen haftaya bakarak iyi oynadık. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve önümüzdeki hafta 3 puana ulaşacağız” dedi.

Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda da bulunan oyuncu, “Sakatlanmadım ama uzun zaman oynamadığım için kramp girdi. Oynadıkça vücut da o seviyeye ulaşacak inşallah” ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen: Penaltının tekrarı gerekirdi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, çok tartışılan penaltı kararı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku