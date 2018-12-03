SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son Dakika… Yıldırım’dan flaş cezalı köprü geçişi açıklaması
Mehmet Ekici: ‘Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz…’
Fenerbahçe

Mehmet Ekici: ‘Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz…’

Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Mehmet Ekici, "Geçen haftaya bakarak iyi oynadık. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve önümüzdeki hafta 3 puana ulaşacağız" dedi.

3 Aralık 2018 22:30

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, konuğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak Kadıköy’de yine puan bıraktı. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ekici, “Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Maalesef olmadı. Geçen haftaya bakarak iyi oynadık. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve önümüzdeki hafta 3 puana ulaşacağız” dedi.

Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda da bulunan oyuncu, “Sakatlanmadım ama uzun zaman oynamadığım için kramp girdi. Oynadıkça vücut da o seviyeye ulaşacak inşallah” ifadelerini kullandı. 03 Aralık 2018 Rıdvan Dilmen: Penaltının tekrarı gerekirdi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, çok tartışılan penaltı kararı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:30 | 3 Aralık 2018
Fenerbahçe mehmet ekici spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe