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Mbaye Diagne kimdir? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yıldızı Diagne…
Kasımpaşa

Mbaye Diagne kimdir? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yıldızı Diagne…

Mbaye Diagne bu sezon dikkatleri attığı gollerle çekerken Fenerbahçe karşısında 2 gol ile de yıldızlaştı. Kasımpaşa forması giyinen Diagne futbol severlerin merak konusu oldu. Mbaye Diagne kimdir, Diagne bu sezon kaç gol attı?

3 Aralık 2018 21:30

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında 2 gol ile sahada yıldızlaşan Diagne bu sezon ligde attığı 15 gol ile de gol krallığının tepesinde yer alıyor. Geçen sezon transfer olduğu Kasımpaşa’da attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne’yi yakından tanıyoruz.

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

1991’de Senegal’in başkenti Dakar’da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya’da başladı. Şimdilerde Serie D’de mücadele veren AC Bra’da kendini gösteren Diagne, 2013’te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus’a transfer oldu.

Juventus’ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo’ya kiralanan Diagne, 2015’in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus’tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest’in yolunu tuttu.

Son güncelleme 21:30 | 3 Aralık 2018
Kasımpaşa Mbaye Diagne
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