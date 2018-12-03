Mbaye Diagne kimdir? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yıldızı Diagne…

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında 2 gol ile sahada yıldızlaşan Diagne bu sezon ligde attığı 15 gol ile de gol krallığının tepesinde yer alıyor. Geçen sezon transfer olduğu Kasımpaşa’da attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne’yi yakından tanıyoruz.

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

1991’de Senegal’in başkenti Dakar’da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya’da başladı. Şimdilerde Serie D’de mücadele veren AC Bra’da kendini gösteren Diagne, 2013’te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus’a transfer oldu.

Juventus’ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo’ya kiralanan Diagne, 2015’in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus’tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest’in yolunu tuttu.