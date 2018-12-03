Mbaye Diagne: “Gol atmaya devam etmek istiyorum!”

2-2 sona eren Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında takımı adına 2 gol birden atan, 1 de penaltı vuruşundan faydalanamayan Mbaye Diagne, maç sonunda flaş röportajda konuştu.

İşte Mbaye Diagne’nin maç değerlendirmesi:

“Süper Lig’de en çok gol atan oyuncu olmaktan çok mutluyum ama lig devam ediyor. Gol atmaya devam etmek istiyorum. Bu sezon en iyi oyuncu ödülünü kazanmak istiyorum, bunun için de çalışmaya devam etmeliyim. Takım olarak her şeyimizi verdik, iyi mücadele ettik. Maçı kazanacak şansları da elde ettik ama buradan 1 puanla ayrılmak da kötü bir sonuç değil.”

MBAYE DIAGNE, 16 GOL OLDU!

Kasımpaşa’nın yıldızı Mbaye Diagne, Süper Lig’de bu sezon 14 maçın 14’ünde de oynadı ve 16 gol 2 asiste yükseldi. Toplamda 14 golü bulunan Fenerbahçe’yi geçen Senegalli golcü bu alanda tek başına zirvede yer alıyor.

Mustafa Denizli: Hakemlerimize güvenimiz tam Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku