Maradona’dan skandal hareket! Muhabirlere yumruk attı!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Efsane 10 numara Diego Armando Maradona’nın Meksika serüveni oldukça hareketli geçiyor. Her hareketiyle gündeme damga vuran Maradona, bu kez bir skandalla gündemde. Meksika ikinci liginde mücadele eden Dorados’un teknik direktörlüğünü yapan Maradona, takımının mağlubiyetle ayrıldığı play-off finali sonrası kendini kaybetti.

Final eşleşmesinin ilk maçını Atletico San Luis karşısında evinde 1-0 kazanan Dorados, uzatmalara giden rövanşı 4-2 kaybetti. İlk maçta ihraç edilen ve ikinci maçı tribünde takip etmek zorunda kalan Maradona, maçın ardından stattan çıkış esnasında muhabirlere yumruk attı.

Olay yerinden güçlükle uzaklaştırılan Maradona’nın müsabaka esnasında tribünlerde bira içtiği de görüntülendi. Arjantinli teknik adam, final eşleşmesinin ilk maçında rakip takım teknik direktörünün yanına gidip yaptığı hareketler nedeniyle ihraç edilmişti. Diego Armando Maradona`dan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri`ye ağır suçlama: Ülkeyi yönetemiyor River Plate ile Boa Juniors arasında oynanması planlanan ancak çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Libertadores Kupası final rövanş maçı sonrası Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona'dan sert tepki geldi. İlgili Haberi Oku