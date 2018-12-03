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Harun Tekin yine penaltı kurtardı! Süper Lig rekoru…
Fenerbahçe

Harun Tekin yine penaltı kurtardı! Süper Lig rekoru…

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, penaltı kurtarmaya devam ediyor. Milli kaleci Trabzonspor maçından sonra şimdi de Kasımpaşa karşısında penaltıda geçit vermedi.

3 Aralık 2018 20:37

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Kasımpaşa’yı konuk etti…

Kasımpaşa'da Diagne'nin 8. dakikadaki kullandığı penaltıyı Harun Tekin iyi bir refleksle kurtardı. Dönen topta Eduok topu ağlara gönderdi ancak vuruştan önce ceza sahasına girdiği için gol iptal edildi.

Bu kurtarışla beraber Fenerbahçe’nin file bekçisi, ligde bir rekora imza attı. Trabzonspor maçında da Rodallega’nın penaltısını çıkaran Harun, 2014-15 sezonundan beri görev yaptığı Süper Lig'de, 23 penaltının 10’una gole engel oldu. 29 yaşındaki kaleci ligde en fazla penaltı kurtaran kaleci unvanını elde etti.

03 Aralık 2018 Fenerbahçe Kasımpaşa maçında penaltı kaçtı, gol geldi, VAR `dur` dedi! Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın 8. dakikasında VAR devreye girdi! Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin penaltısını Harun Tekin kurtardı. Edouk, Harun'dan dönen topu ağlara gönderdi. Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR ekranından izledi. Edouk'un, Diagne topa vermeden cezası sahasına girdiği VAR uyarısıyla tespit eden Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti. Oyun Fenerbahçe'nin endirekt vuruşuyla başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:38 | 3 Aralık 2018
Fenerbahçe Harun Tekin Kasımpaşa penaltı
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