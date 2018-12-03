Galatasaray’dan yayıncı kuruluşa şok protesto! Kimse gitmedi

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk olan Galatasaray’da maç öncesi ve maç sonunda yayıncı kuruluşa röportaj yapmaya kimse gitmedi. Vodafone Park’taki maç öncesinde ve maç sonunda futbolcu veya teknik ekipten bir kişinin zorunlu olarak yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşması gerekiyordu. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş cezaları nedeniyle kulübede yer almadı. Galatasaray, antrenör Ümit Davala yönetiminde sahaya çıktı.

Öte yandan yayıncı kuruluşta görev yapan Güntekin Onay da “Maç öncesi Galatasaray'dan kimse röportaja gelmedi. Bu yüzden kimseyle konuşamadık” ifadelerini kullandı. Güntekin Onay benzer açıklamayı maç sonunda da yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş`in tepkisine yayıncı kuruluş yorumcularından cevap Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının ardından karşılaşma ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro tercihleri konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi. Şenol Güneş'in açıklamaları polemik konusu olurken, beIN Sports yorumcuları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın bu hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesi beklenirken, Beşiktaş’ta maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Utku Yuvakuran; maç sonunda ise Şenol Güneş ve futbolculardan Karius, Adriano ve Ljajic röportaj verdi.

DAVALA, BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Teknik direktör Fatih Terim’in cezası nedeniyle karşılaşmada takımın başında bulunan Ümit Davala, maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılım göstermedi ve takım otobüsüyle stattan ayrıldı.