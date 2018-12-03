Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’tan Kulüpler Birliği’ne: Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Gelecek haftadan itibaren galibiyetlere yeniden başlamak istediklerini söyleyen Abdurrahim Albayrak, hafta içinde Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamaya değinerek “Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır” dedi. Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak “Camiaları germeyelim. Ben germek istemiyorum. Ne olur gelin camialar barışsınlar” ifadelerini kullandı. Ancak Abdurrahim Albayrak, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda böyle bir beyanı olmadığını iddia etti.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Sevgili Galatasaraylı kardeşlerim benim bu aksam beyanatımda kesinlikle gelin barışalım diye bir beyanatım olmamıştır bilginize” yazan Abdurrahim Albayrak’ın basına yaptığı konuşmanın videosu, tam tersi bir durumu ortaya çıkardı.

İşte Abdurrahim Albayrak’ın Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamanın ardından paylaşımları:

Sevgili galatasarayli kardeslerim benim buaksam beyannatimda kesinlikle gelin barisalim diye bir beyanatim olmamisdir bilginize — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) December 2, 2018

Sunu ustune basa basa soyledim dun aksam 41 bin galatasarayli kardeslerimiz dunya rekoru kirmis unutmayiki yarin bu Rakam 30 milyon olur bilginize — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) December 2, 2018

Cok uyanik olmaliyiz kimsenin oyununa gelmemeliyiz ocagi bekleyib hep beraber mutu olacagimiza guvenim tamdin saygilar — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) December 2, 2018

Öte yandan taraftara seslenen Abdurrahim Albayrak, “Çok açıklamak da istemiyorum pek, konuştuğumuz, anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde ikinci devrede bambaşka bir Galatasaray olacak” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: UEFA Cüneyt Çakır`ı dinlendirirdi Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan programda Beşiktaş - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

İşte Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

“İKİNCİ DEVRE BAMBAŞKA BİR GALATASARAY OLACAK”

“İki takım da iyi mücadele etti. Bütün futbolcular iyi niyetliydi. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah akşam televizyonlarda pozisyonları tekrar izleriz. İnşallah maça başka şeyler damga vurmaz. Beşiktaş yendi bizi, puan puana olduk. Açık ve net söylüyorum ki biz 6 puan geride bitirirsek, yapacağımız, çok açıklamak da istemiyorum pek, konuştuğumuz, anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde ikinci devrede bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız. Konuşup konuşup bir şey de yapamıyoruz. Bu vesileyle dün akşam Türk Telekom Stadı’nda 41 bin kişi geldi. Onların desteği için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar galibiyetlere başlamak istiyoruz.”

“GALATASARAY’I KİMSE YOK SAYAMAZ”

“Bu bildiriyi bir kere isteyen kimdir onun bir açıklaması olacaktır herhalde. Galatasaray’ı kimse yok sayamaz. 41 bin kişi dünya rekoru kırıyor Galatasaray taraftarı. Bugün 41 bin kişi olan, yarın 30 milyonu geçen taraftar topluluğu olur. Camiaları germeyelim. Galatasaray’ı yok sayarak Kulüpler Birliği kararı almak Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır.”

“GÜZEL İZLER BIRAKMAK İSTİYORUZ”

“Bizler bugün varız yarın olmayacağız. Onun için güzel insanları birbirine küstürmeyelim, kırdırmayalım. Güzel ülkemizde güzel şeyler yaparak iz bırakmak istiyoruz. Herkes de aynı duyarlılıkta olursa ülkemize daha çok hizmet edeceğimizi canı gönülden diliyorum.”