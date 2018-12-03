Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hakem raporu: Kural ihlali var mı?

Fenerbahçe – Kasımpaşa maçının 7. dakikasında Diagne’nin kullandığı penaltının kaçmasının ardından yaşanan karışıklık ve “kural hatası” iddialarının ardından Yaşar Kemal Uğurlu’nun raporunda yer alan ifadeler olayın netleşmesini sağladı.

Sporx’te yer alan habere göre; Karşılaşma sonrasında yardımcıları ve maçın gözlemcileri ile karşılaşmayı değerlendiren Yaşar Kemal Uğurlu’nun raporunda “Penaltı sırasında Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest atış verdim” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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Uğurlu’nun raporunda “Kasımpaşalı oyuncuyu gördüm” ifadesini kullanması, bir anlamında Fenerbahçeli oyuncuları da görmediği anlamına da geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yazdığı raporunda Fenerbahçeli oyuncuların ihlalinden bahsetmemesi, kural hatası iddialarını da bir anlamda taca çıkarmış oldu.

Kasımpaşa Kulübü, kural hatası iddiasıyla TFF’ye başvurması durumunda MHK Uğurlu’nun yazdığı raporu dikkate alacak ve bu doğrultuda kararını verecek. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında penaltı kaçtı, gol geldi, VAR `dur` dedi! Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın 8. dakikasında VAR devreye girdi! Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin penaltısını Harun Tekin kurtardı. Edouk, Harun'dan dönen topu ağlara gönderdi. Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR ekranından izledi. Edouk'un, Diagne topa vermeden cezası sahasına girdiği VAR uyarısıyla tespit eden Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti. Oyun Fenerbahçe'nin endirekt vuruşuyla başladı. İlgili Haberi Oku

AHMET ÇAKAR: “TEKRAR EDİLMELİ”

Pozisyon sonrasında değerlendirmede bulunan Ahmet Çakar, ”Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR’da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ.” paylaşımında bulundu.

DENİZ ÇOBAN: “KURAL HATASI YAPTI”

Deniz Çoban da yaptığı paylaşımda, “Türk hakemlik tarihinde “Kural hatası” yapan hakeme (Beşiktaş-Sivas)hemen ertesinde bir başka önemli maç veren MHK başkanı olmamıştır! Dünya hakemlik tarihinde çıktığı ikinci maçta da kural hatası yapan bir başka hakem olmamıştır!” diyerek kural hatası yapıldığını belirtti.

Penaltı kuralı:

Penaltı vuruşunu yapan oyuncu veya oyuncunun takım arkadaşı Oyun Kuralları ihlali yaparsa:

Eğer top (penaltı vuruşunda) kaleye girerse, penaltı vuruşu tekrarlanır

Eğer top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve oyunu endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatır

Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır.

Görüntü Beinsports’tan alınmıştır…