Fenerbahçe Kasımpaşa maçında penaltı kaçtı, gol geldi, VAR ‘dur’ dedi!

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk ederken müsabakanın 8. dakikasında VAR yine geceye damga vurdu.

Fenerbahçe karşısında penaltı kazanan Kasımpaşa’da Mbaye Diagne’nin penaltısını Harun Tekin kurtardı, seken topu Samuel Edouk tamamladı ve top ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı vuruşu anını VAR ekranına giderek yeniden izledi.

Vuruştan önce Edouk’un ceza sahasına girdiğini tespit eden Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti ve oyun Fenerbahçe’nin endirekt serbest vuruşuyla yeniden başladı.

Penaltı kuralı:

• Penaltı vuruşunu yapan oyuncu veya oyuncunun takım arkadaşı Oyun Kuralları ihlali yaparsa:

• eğer top (penaltı vuruşunda) kaleye girerse, penaltı vuruşu tekrarlanır

• eğer top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve oyunu endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatır

• Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır.

CANLI | Fenerbahçe Kasımpaşa 0-0 Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yenilgisi fırsatını iyi kullanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Kasımpaşa karşısında 3 puan arıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Kasımpaşa 8.dakikada penaltı kazandı. Diagne'nin vuruşunda Harun penaltıyı çıkardı. Dönen topta Eduok golü attı ancak vuruştan önce ceza sahasına girdiği için gol iptal edildi. İlgili Haberi Oku