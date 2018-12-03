CANLI YAYIN: Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izle! Maçta gol düellosu yaşanıyor…

Süper Lig’in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasında konuk ekip 1-0 öne geçmesine rağmen Neustadter’in ve Özgür Çek’in kendi kalesine attığı gol ile 2-1’i yakaladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa Diagne’nin ikinci golü ile durumu 2-2 yaptı. Kasımpaşa Fenerbahçe karşısında bulduğu penaltıdan da yararlanamadı! Geride kalan 13 haftada gösterdiği performansla zirveye göz kırpan Kasımpaşa, maç eksiği ile Başakşehir’in 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sezona büyük umutlarla başlayan ancak işler istediği gibi gitmeyen Fenerbahçe 13 haftada aldığı 3 galibiyet ile 15. sırada kendine yer buldu. İki takım için de kritik bir öneme sahip olan 3 puan kimin hanesine yazılacak merakla bekleniyor. Bir diğer merak konusu ise, Fenerbahçe Kasımpaşa canlı yayınına nasıl ulaşılabileceği. Karşılaşmanın yayıncısı Bein Sport canlı yayını aşağıda yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Kasımpaşa canlı yayını…

FENERBAHÇE KASIMPAŞA CANLI İZLE

FENERBAHÇE KASIMPAŞA CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayan Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Kasımpaşa, Diagne’nin şutunda Isla’nın topa elle dokunması sonucu 7. dakikada penaltı kazandı! HARUN KURTARDI AMA… Mbaye Diagne’nin penaltı vuruşunu Harun kurtardı ama pozisyonun devamında Eduok dönen topu ağlara gönderdi. VAR DEVREDE! Harun, Diagne’nin penaltısını çıkardı. Penaltıyı tamamlayan Eduok’un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!

HARUN YİNE GEÇİT VERMEDİ

Kasımpaşa’da Diagne’nin 8. dakikadaki kullandığı penaltıyı Harun Tekin iyi bir refleksle kurtardı. Dönen topta Eduok topu ağlara gönderdi ancak vuruştan önce ceza sahasına girdiği için gol iptal edildi.

Bu kurtarışla beraber Fenerbahçe'nin file bekçisi, ligde bir rekora imza attı. Trabzonspor maçında da Rodallega'nın penaltısını çıkaran Harun, 2014-15 sezonundan beri görev yaptığı Süper Lig’de, 23 penaltının 10'una gole engel oldu. 29 yaşındaki kaleci ligde en fazla penaltı kurtaran kaleci unvanını elde etti.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA İLK 11

Fenerbahçe: Harun, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

Kasımpaşa: Ramazan; Popov, Veysel Sarı, Youssef, Özgür, Pavelka, Sadiku, Eduok, Tarkan, Trezeguet, Diagne

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig 2018/2019 Sezonu 14. Hafta mücadelesinde, 13 puan -5 averaj ile 15. sırada yer alan Fenerbahçe, 25 puan 10 averaj ile 2. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kazanırsa 13. sıraya yükselecek. Kasımpaşa kazanırsa puanını 28 yapacak ve lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alacak.

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ CANLI iZLENİR Mİ?

Spor Toto Süper Lig maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk’ün spor kanalları olan beIN Sports’tan yayınlanan karşılaşmaları şifresiz izleyebilme konusunda futbolseverler birçok arama yapmakta. beIN Sports’u izleyebilmek için öncelikle Digitürk abonesi olmak ve ardından beIN Sports kanallarının dahil olduğu bir spor paketi satın almak gerekiyor. beIN Sports kanalını canlı ve şifresiz izleyebilmek bu nedenle mümkün değil. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını beIN Sports Connect ve Digitürk Play’den de izleyebilmeniz mümkün.

KOEMAN: “BU GEMİ BATMAYACAK”

Hollandalı teknik adam, dünkü son antrenmanın ardından öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. Erwin Koeman, “Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batmayacak! El ele verip, bu zorlu günleri aşacağız. Gemimizi sağ salim limana yanaştıracağız” ifadelerini kullandı. Koeman, Trabzon maçında kabus yaşadıklarını hatırlatarak, “Taraftarımız önünde bunu geride bırakıp, güzel bir galibiyet alacağımıza inancım tam. Size güveniyorum” diye konuştu.