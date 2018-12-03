Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Aziz Behich Fener’e haber gönderdi! (3 Aralık)

Ligin ilk devresinde aldığı kötü sonuçların ardından Cocu ile yolları ayıran Fenerbahçe’de Koeman ile sezon sonuna kadar devam edilecek mi bilmecesi sürerken, yeni transferlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe transfer harekatına kalkıyor. Fenerbahçe için gözde transfer adaylarından biri olan Aziz Behich, Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Kiralık olarak gelen Slimani’nin beğenilmeyen performansı nedeniyle forvet arayışlarına başlayan Fener’de adaylardan biri de Adebayor oldu. İşte, Fenerbahçe gündemi ve transfer haberleri…

AZİZ BEHİCH FENERBAHÇE İÇİN DÖNEBİLİR

Kariyerini PSV Eindhoven’da sürdüren Aziz Behich, Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Sezon başında adı Fenerbahçe’yle anılan ancak Eredivisie’nin güçlü ekibi PSV Eindhoven’a transfer olan Aziz Behich’le ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Sabah’ta yer alan habere göre, Hollanda ekibinde yeteri kadar süre alamayan Behich, menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe’ye haber yolladı.

Fenerbahçe’ye transfer olmak isteyen Avustralyalı sol bekin sarı-lacivertli ekibin kendisini istemesi halinde kulübüyle görüşüp bonservis için kolaylık talep edeceği öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcu, Bursaspor’da geçirdiği başarılı yılların ardından 1,5 milyon euro karşılığında PSV’nin yolunu tuttu ancak şu ana kadar ligde sadece 74 dakika süre alabildi.

Fener çıkış peşinde! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe haftanın kapanış maçında sezonun flaş takımı Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yenilgisi fırsatını iyi kullanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Kasımpaşa karşısında 3 puan arayacak. Mücadele sonucunu merakla bekleyen taraftalar ise Fenerbahçe muhtemel 11'ini araştırıyor. Fenerbahçe'de Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira cezaları nedeniyle yer alamayacak, ayrıca sakatlıkları devam eden Alper Potuk, Andre Ayew ve Tolga ve Ciğerci de sahada bulunamayacak. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlgili Haberi Oku

ADEBAYOR FENER’E YAKIN

Fenerbahçe, ocak ayında Adebayor transfer için çalışmalara başladı. Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak. Ancak Adebayor’un Fenerbahçe’ye transferi için Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da onayının alınması gerektiği de gelen haber haberler arasında. Öncelikle Başakşehir’in santrfor takviyesini yapması gerekiyor. Başakşehir’in santrfor adayları arasında Akhisar’ın Ukraynalı golcüsü Seleznyov’un adının geçtiği de ifade ediliyor. Fenerbahçe ise Adebayor transferinin gerçekleşmesi durumunda Slimani ele Soldado’dan birini takımdan gönderecek. İlk adayın ise Soldado olduğu bildirildi.

İTALYANLAR “GABİGOL FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLACAK ” DEDİ

Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, forvet bölgesi için aradığı ismi Santos’ta buldu.

Daha önce de adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Gabriel Barbosa, Inter’den Santos’a kiralık olarak transfer olmuştu. Devre arasında Inter’e dönecek olan Brezilyalı forvet, İtalyan ekibi tarafından tekrar kiralık olarak gönderilecek.

Calciomercato‘da yer alan haberde; Fenerbahçe, Inter ile ilk teması kurdu.

DİĞER FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER

Steaua Bükreş’li kanat oyuncusu Dennis Man, sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istediğini söyledi. Güçlü sol ayağıyla dikkat çeken ve sağ açıkta görev yapan Man, Premier Lig devi Manchester United’ın kapısından dönmüştü.

Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği İspanyol yıldız Cesc Fabregas, geleceğiyle ilgili heyecan verici açıklamalar yaparak, “Sezon sonuna kadar Chelsea'de kalacak mıyım? Evet. Ancak sözleşmem bitiyor ve Ocak ayında benimle ilgilenen bir takımla anlaşma sağlayabilirim” dedi.