FB ilk 11’i belli oldu! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’de 14. hafta Fenerbahçe Kasımapaşa maçı ile sona eriyor. Galatasaray ve Başakşehir’in 3 puan kaybı yaşadığı haftada kazanmak isteyen Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını Kadıköy’de paylaşacak. Önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe’de, aldıkları kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alamayacak, ayrıca sakatlıkları devam eden Alper Potuk, Andre Ayew ve Tolga ve Ciğerci de sahada bulunamayacak. İşte, Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11 ve “Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda” sorusunun yanıtı…

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı’nda bu akşam saat 20:00’de başlayacak Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA İLK 11

Fenerbahçe: Harun, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

Kasımpaşa: Ramazan; Popov, Veysel Sarı, Youssef, Özgür, Pavelka, Sadiku, Eduok, Tarkan, Trezeguet, Diagne

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KOEMAN: “BU GEMİ BATMAYACAK”

Hollandalı teknik adam, dünkü son antrenmanın ardından öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. Erwin Koeman, “Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batmayacak! El ele verip, bu zorlu günleri aşacağız. Gemimizi sağ salim limana yanaştıracağız” ifadelerini kullandı. Koeman, Trabzon maçında kabus yaşadıklarını hatırlatarak, “Taraftarımız önünde bunu geride bırakıp, güzel bir galibiyet alacağımıza inancım tam. Size güveniyorum” diye konuştu.

DENİZLİ: “FELSEFEMİZ DEĞİŞMEYECEK”

Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik adamı, şampiyonluk yaşadığı eski takımı Fenerbahçe karşısına iddialı çıkıyor. Mustafa Denizli, “Takımımın şu anki temposu ve futbolundan memnunum. Zirve yarışının içinde olduğumuz için mutluyum. Fenerbahçe karşısında ilk düşüncemiz, kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak olacak. Golü düşünen oyun felsefemizi değiştirmeyeceğiz. Kadıköy'e kazanmak için gideceğiz” dedi.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig 2018/2019 Sezonu 14. Hafta mücadelesinde, 13 puan -5 averaj ile 15. sırada yer alan Fenerbahçe, 25 puan 10 averaj ile 2. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kazanırsa 13. sıraya yükselecek. Kasımpaşa kazanırsa puanını 28 yapacak ve lider Başakşehir’in 2 puan gerisinde yer alacak.

FENERBAHÇE İÇİN YARA SARMA ZAMANI

Sarı-Lacivertliler için Alanya galibiyetiyle gelen bahar havası, Trabzon'daki 2-1'lik yenilgiyle son buldu. Hafta içerisinde Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe buna rağmen gruptan çıkmayı garantiledi. Koeman ve öğrencileri şimdi Kasımpaşa'yı devirerek ligde yara sarmak istiyor.