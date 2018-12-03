SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İstanbul’da dereler taştı vatandaşlar zor kurtarıldı!
MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Akhisarspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan Evkur Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı ile devam etti. Zirve ve kümede kalma yarışlarını yakından ilgilendiren mücadelede taraflar 1-1'le beraberliğe razı oldu. Ev sahibi 42'de Aleksic'le öne geçti. 80'de Akhisarspor Bokila ile skoru belirledi.

3 Aralık 2018 18:34

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta iki mücadele ile kapandı. Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk ederken Malatya’da Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor’u ağırladı. Ligde zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Malatya, puanını 22’ye yükseltip 6. sırada kalırken Akhisarspor ise 13 puana çıkarak küme düşme hattından çıkma fırsatını kaçırdı.

Akhisarspor’da Hasan Ali Adıgüzel, Dany Nounkeu ve Mustafa Yumlu’nun sakatlığı devam ederken kadro dışı bırakılan Seleznov da bu maçta görev yapamadı. Yeni Malatyaspor’da ise sakatlıktan dönen Ertaç Özbir kadroda yer almazken sakatlıktan dönen diğer isim Donald ilk 11’de başladı. Ev sahibini öne geçiren golü 41’de Danijel Aleksic kaydederken 80’de Jeremy Bokila skoru belirleyen golü kaydetti.

EVKUR YENİ MALATYASPOR – AKHİSARSPOR

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Saat: 19.00

Hakem: Özgür Yankaya

Yayın: Bein Sports 2

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Buğra, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Eren, Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Sissoko, Caner, Güray, Serginho, Aykut, Regattin, Josue, Barbosa, Onur

Teknik Direktör: Cihat Arslan

03 Aralık 2018 CANLI | Fenerbahçe Kasımpaşa (saat 20.00) Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yenilgisi fırsatını iyi kullanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Kasımpaşa karşısında 3 puan arıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:58 | 3 Aralık 2018
Akhisarspor Evkur Yeni Malatyaspor spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe