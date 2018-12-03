MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta iki mücadele ile kapandı. Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk ederken Malatya’da Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor’u ağırladı. Ligde zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Malatya, puanını 22’ye yükseltip 6. sırada kalırken Akhisarspor ise 13 puana çıkarak küme düşme hattından çıkma fırsatını kaçırdı.

Akhisarspor’da Hasan Ali Adıgüzel, Dany Nounkeu ve Mustafa Yumlu’nun sakatlığı devam ederken kadro dışı bırakılan Seleznov da bu maçta görev yapamadı. Yeni Malatyaspor’da ise sakatlıktan dönen Ertaç Özbir kadroda yer almazken sakatlıktan dönen diğer isim Donald ilk 11’de başladı. Ev sahibini öne geçiren golü 41’de Danijel Aleksic kaydederken 80’de Jeremy Bokila skoru belirleyen golü kaydetti.

EVKUR YENİ MALATYASPOR – AKHİSARSPOR

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Saat: 19.00

Hakem: Özgür Yankaya

Yayın: Bein Sports 2

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Buğra, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Eren, Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Sissoko, Caner, Güray, Serginho, Aykut, Regattin, Josue, Barbosa, Onur

Teknik Direktör: Cihat Arslan

CANLI | Fenerbahçe Kasımpaşa (saat 20.00) Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yenilgisi fırsatını iyi kullanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Kasımpaşa karşısında 3 puan arıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku