MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta iki mücadele ile kapandı. Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk ederken Malatya’da Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor’u ağırladı. Ligde zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Malatya, puanını 22’ye yükseltip 6. sırada kalırken Akhisarspor ise 13 puana çıkarak küme düşme hattından çıkma fırsatını kaçırdı.
Akhisarspor’da Hasan Ali Adıgüzel, Dany Nounkeu ve Mustafa Yumlu’nun sakatlığı devam ederken kadro dışı bırakılan Seleznov da bu maçta görev yapamadı. Yeni Malatyaspor’da ise sakatlıktan dönen Ertaç Özbir kadroda yer almazken sakatlıktan dönen diğer isim Donald ilk 11’de başladı. Ev sahibini öne geçiren golü 41’de Danijel Aleksic kaydederken 80’de Jeremy Bokila skoru belirleyen golü kaydetti.
EVKUR YENİ MALATYASPOR – AKHİSARSPOR
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Saat: 19.00
Hakem: Özgür Yankaya
Yayın: Bein Sports 2
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Buğra, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Eren, Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Sissoko, Caner, Güray, Serginho, Aykut, Regattin, Josue, Barbosa, Onur
Teknik Direktör: Cihat Arslan