Erwin Koeman: ‘İyi bir görüntümüz vardı ama beraberlik hayal kırıklığı oldu’

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, konuğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken maçın ardından Teknik Direktör Erwin Koeman maçı değerlendirdi. Koeman, “Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. %60 topa sahip olduk. Akan oyunda 26, toplamda da 36 orta yaptık. Hücum oyunu oynamak istiyorduk ve ofansif oynadık. Ortaları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ama genel tabloda iyi bir görüntümüz vardı. İnsanların üzüntüsünü anlayabiliyorum ama maç boyunca oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Beraberlik bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu” dedi.

‘Slimani’ye hala inanıyoruz…’

Koeman, eleştirilerin odağı olan Islam Slimani ile ilgili soruya ise “Maç önünde de söyledim, bazı oyuncularımızın çok yorgun olması gibi bir durum vardı, her oyuncuyu her maç kullanamıyoruz. Valbuena ile Mehmet Ekici bu durumdan dolayı çıkmak zorunda kaldı. Michael Frey’i de solda kullanmak zorunda kaldık. Slimani’ye gelince, ondan daha fazlasını bekliyoruz tabii ki… O da çok çalışıyor. Ondan umduğumuz golleri atamadı. O hala benim oyuncum, Fenerbahçe’nin oyuncusu… Ona hala inanıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Hollandalı, genel durumu ise, “Aslında bu sezonun başından gelen bir hikaye. Ben o yüzden tam olarak cevap veremem. Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Benim başa çıkmama gereken bir durum var, bununla başa çıkmalıyım. Belki daha genç oyunculara ihtiyacımız var. Ben bunu yapacağım. Benim başa çıkmam gereken, içinde bulunduğumuz an” ifadeleriyle değerlendirdi. MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Kasımpaşa 2-2 Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Müthiş bir heyecana ve gol yağmuruna sahne olan maçta Kasımpaşa 2 hafta sonra puan kaybetti. Fenerbahçe ise Trabzonspor mağlubiyetinin ardından kendi sahasında da kötü gidişatı durduramadı ve 1 puana razı oldu. İlgili Haberi Oku