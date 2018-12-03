Disiplin performans ve adalet

İlk yarının son derbisinde maçı hak eden taraf Beşiktaş'tı. Bu futbolla Galatasaray için en iyi sonuç beraberlik olurdu. Futbola iyi ki VAR sistemi geldi. TFF'nin şu ana kadar yapmış olduğu tek doğru şey VAR sistemini ligde uygulamaya başlamasıdır. Bundan dolayı federasyonu tebrik ederim. Artık maçlar daha hakkaniyetli ve adil sonuçla bitmektedir.

Derbide iki yarıda iki farklı Beşiktaş izledik. İlk yarıda oyunun kontrolü Beşiktaş'taydı. Siyah-beyazlılar doğru bir dizilişle 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıktı. Güven çok verimsiz olsa bile rakip stoperlere baskı yaparak rahat top kullanmalarını engelledi, sol kanatta Mustafa Pektemek çok iyi performans sergiledi. Beşiktaş hem etkili ataklar yapıyor hem de rakibe alan bırakmıyordu. Kanatları çok iyi kapatıyordu. Orta sahada rakibe baskı yaparak oyunun kontrolünü elinde tutuyordu. Futbolda benim daha çok tanımladığım mevki disiplini diye bir oyun anlayışı var. Mevki disiplinine bağlı kalarak oynadığı zaman Beşiktaş hem istediği performansı ortaya koyuyor hem de rakibe futbol oynatmıyor.

İkinci yarıda Güven'in oyundan çıkmasıyla ilk yarıda performansıyla öne çıkan Adem Ljajic'in sol kanada geçmesiyle oyunda dengeler değişti. Bu değişiklik hem Adem Ljajic'i hem de Mustafa Pektemek'i verimsizleştirdi, mevki disiplini kayboldu ve Galatasaray oyunun üstünlüğünü ele aldı. Bu süre zarfında Beşiktaş, Lens oyuna girene kadar hücum yapamadı. Şenol Güneş doğru bir hamleyle Lens'i oyuna aldı. Beşiktaş yeniden oyunda dengeyi sağladı. Galatasaray maçın sonlarında pozisyonlar bulsa da Beşiktaş sahadan istediği sonuçla ayrılmayı bildi.

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