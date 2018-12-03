SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Büyüme rakamları açıklandı
Beşiktaş

Derbi sonrası Beşiktaş soyunma odası görüntüsünü yayınladı

Beşiktaş Kulübü 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Şenol Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

3 Aralık 2018 13:08

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ljajic’in penaltıdan attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Beşiktaş’ta maç sonu keyifler yerindeydi.

Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş’in maç sonu soyunma odasında yaptığı konuşmayı yayınlandı.

İşte Şenol Güneş’in o konuşması;

“Arkadaşlar tebrik ediyorum. Son 3 günde çok büyük emek verdiniz. Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar (Caner’le Quaresma’yı kastediyor) sevinç turunda depar attı, onları gördüm.”

“Hepinize teşekkür ediyorum. Çok ağır eleştiriler aldınız. Her şey sizin elinizdeydi. Umarım bunu devam ettiririz. Siz bunu yaptınız.”

“Bizi eleştiriyorlar ama bugünkü oyun bunu gerektiriyordu. Büyük futbolcularla büyük maçlar oynanır. Hepiniz büyüksünüz.”

03 Aralık 2018 Adem Ljajic, Talisca`yı unutturdu Milli arayı müthiş geçiren, Ankaragücü karşılaşmasından 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Ljajic, derbide de zaferi getiren isimdi. Sırp yıldız penaltı vuruşunda hata yapmadı, maçın genelinde de çok etkiki oynadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:29 | 3 Aralık 2018
beşiktaş derbi galatasaray şenol güneş
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 20:00
-
Istanbul Basaksehir
Kasimpasa S.K.
Bugün - 20:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 09.12.2018 - 22:30 Rotterdam Splatz
Boca Juniors