MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Kasımpaşa 2-2

Süper Lig’de çok kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, 14.haftada Kadıköy’de Kasımpaşa’ya takıldı… 14 haftada 14 puan toplayan Fenerbahçe son 6 haftada sadece 1 galibiyet aldı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler ligin flaş ekibi Kasımpaşa karşısında öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Bol pozisyona ve gollere sahne olan maçın 8.dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Topun başına geçen Diagne’nin vuruşunda Harun gole izin vermedi. Dönen topu tamamlayan Eduok’un golü vuruştan önce ceza alanına girdiği için VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmadı.

22.dakikada yeniden sahneye çıkan Diagne topu ağlara göndererek gol perdesini açtı. Fenerbahçe 44’te Roman Neustadter ile beraberliği yakaladı. 45+3’te eski Fenerbahçeli Özgür Çek müthiş bir hata yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Sarı lacivertliler bu golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Ligin gol kralı konumunda bulunan Diagne ikinci yarıda da durmadı. 54’te bir kez daha sahneye çıkan Senegalli golcü durumu 2-2’ye getirdi. 14.maçına çıkan Diagne 15. golünü atarak iddiasını sürdürdü. Kalan dakikalarda yakalanan net fırsatlarda gol gelmeyince iki takımda 1 puana razı oldu. Puanını 26’ya çıkaran Kasımpaşa Başakşehir’in 4 puan arkasında 2.sırada kaldı. Kötü gidişe ‘dur’ diyemeyen Fenerbahçe ise 14 puanla 15.sırada kaldı.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında penaltı kaçtı, gol geldi, VAR `dur` dedi! Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın 8. dakikasında VAR devreye girdi! Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin penaltısını Harun Tekin kurtardı. Edouk, Harun'dan dönen topu ağlara gönderdi. Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR ekranından izledi. Edouk'un, Diagne topa vermeden cezası sahasına girdiği VAR uyarısıyla tespit eden Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti. Oyun Fenerbahçe'nin endirekt vuruşuyla başladı. İlgili Haberi Oku

Harun Tekin yine penaltı kurtardı! Süper Lig rekoru... Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, penaltı kurtarmaya devam ediyor. Milli kaleci Trabzonspor maçından sonra şimdi de Kasımpaşa karşısında penaltıda geçit vermedi. İlgili Haberi Oku