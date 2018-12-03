Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in tepkisine yayıncı kuruluş yorumcularından cevap

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulundu. Kadro tercihleri hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Güneş, “Eleştiriyi geniş yelpazelendirmek lazım. Bilmeden konuşmak hiç doğru değil” ifadelerini kullandı.

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İşte Güneş’in açıklamalarından satır başları;

“Çok uzun bir seyahatten geldikten sonra oynamak kolay değil. Galatasaray bizden 1 günlük avantajlıydı. Futbol güzel oynanmalı, keyifli oynanmalı. Bunun içinde aktörler var tabii. Ama bir de katılmadığım şeyler var.”

“Biriyle ilgili suçlama yaparsanız kişiselleştirmemek gerek. Oyunda oynamayan oyuncularla ilgili eleştiri yaparken başka noktaya getiriyorlar. Sebeplerini bekliyorum arkadaşların. O çözümleri de üretiriz. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Ama kişiler üzerinden gidiyoruz.”

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“BİLMEDEN KONUŞMAK HİÇ DOĞRU DEĞİL”

“Kin ve nefreti götürür bu. Lens’in oynaması mucizeydi, mecbur kaldım koydum. Keşke hiç koymasaydım. Çok yoruldu, dinlenmeye ihtiyacı var. Zaten 10 gün idmanı yoktu, geldi oynadı. Töre tek idmana çıktı. Bunları bilmeden konuşmak hiç doğru değil.”

“KİŞİLERİ YOK ETMEK İÇİN DEĞİL DE…”

“Çok kaliteli maç olmadı katılıyorum ama bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin. Kazanabilirlerdi, kaybedebilirdik. Biraz teknik analizleri yaparken kişileri yok etmek için değil de, konunun özünü yaparsak biz de bir şeyler alırız. Güzel futbol oynamak isteyen de benim. Bugün böyle oynamamız gerekti. Takımın da sıkıntıları var. Teknik konuları konuşalım ama idari, ekonomik konuları ayrıca konuşalım.”

“KAZANINCA DOĞRU KAYBEDİNCE…”

“İki senedir bizi göndermeye çalışıyorlar. Galatasaray’ın kadrosu kötü mü? Fenerbahçe’nin de, Kasımpaşa’nın da iyi kadrosu var. Bu oldu, bu olmadı olmuyor. Eleştiriyi geniş yelpazelendirmek lazım. Son dakikada adam geliyor, bizim oyuncunun gidecek hali yok. Kazanınca doğru, kaybedince yanlış derler. Konuşacağımız konuları başka yerlere kaydıralım. Kamuoyunda yanlış algılanıyor.”

YAYINCI KURULUŞ YORUMCULARINDAN AÇIKLAMA

Şenol Güneş’in açıklamalarının ardından söz alan beIN Sports yorumcuları ise tecrübeli hocaya yanıt verdi.

Programın sunucusu Güntekin Onay’dan söz alan Tümer Metin, “Kusura bakma hocam ben de burada para kazanıyorum. Ben de fikrimi beyan ediyorum. Bu da benim bilgim. Bu da benim birikimim. Bunda kimse kimseyi eleştirmeyecek. Tercihini de eleştirebiliriz. Bu senin Şenol hocalığından, Türk sporuna verdiğin hizmetlerden bir şey alıp götürmez. Burada bir art niyet arayamayız. Benim Şenol Güneş’i eleştirmek kadar doğal bir hakkım yok” ifadelerini kullandı.

Metin Tekin ise, “Teknik adam olarak eleştirileceksiniz, yorumlanacaksınız. Kişiselleştirilme ve ‘Şenol Güneş’i göndermek istiyorlar’ gibi durumlar ile alakamız olmadığımı söyleyebilirim” dedi.

Önder Özen yaptığı yorumlarda kararları değerlendirdiğini söylerken, “Bardağın dolu tarafında bakmaya çalışırım. Eleştirirken de kişileri değil, kararları ve uygulamalarını değerlendiririm. Başka bir hesabım yoktur. Yorumcunun işi antrenör seçmek değil. Yöneticilerin verdiği kararları değerlendirmek. Benim yorumculuk mesleğine bakış açım budur.” açıklamasını yaptı.

Son olarak söz alan Tugay Kerimoğlu ise “Bizler özgüveni olan insanlarız. Şenol hoca sitemli olabilir ama Şenol hoca bana isim vererek söylerse cevap hakkım doğduğunda veririm. Burada yorumcu olarak görevlendiriyorum. Biz kimsenin ne koruması, ne koruma kalkanıyız. İnsanlar tepki verecek doğaldır. Ben isim isim konuştum. Sen de isim isim yorumlarsan ben de cevabını veririm. Bunun doğallığı burdadır.” şeklinde konuştı.

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