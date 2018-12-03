Beşiktaş Galatasaray derbisinin özet görüntüleri… Beşiktaş Galatasaray maç özeti ve pozisyonları!

Beşiktaş Galatasaray derbisi son yılların en çok konuşulacak derbileri arasında yerini aldı. Başlama vuruşundan itibaren yüksek tempoda geçen karşılama Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş Galatasaray derbisinin özetini ve pozisyonlarını izlemek isteyen futbol tutkunları maç özetini araştırıyor. İşte Galatasaray Beşiktaş maçının özeti ve tartışmalı pozisyonları…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

GALATASARAY SON 9 MAÇIN 1'İNİ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 resmi maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu dönemde Süper Lig'de Kayserispor'u yenen Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a mağlup oldu.

Galatasaray, bu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda ise sahasında Schalke 04 ile berabere kalırken, Alman ekibine rakip sahada mağlup olup, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya da yine deplasmanda yenildi.

BEŞİKTAŞ’IN PENALTI ŞANSSIZLIĞI BİTTİ

Beşiktaş’ta duran toplan Adem Ljajic’e teslim edildi. Galatasaray derbisinde dakikalar 15’i gösterdiğinde ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta topu kaleye gönderen Ljajic, bu pozisyonda Quaresma ile paslaşıp şutunu atmıştı. Topun barajdan dönmesinin ardından hakem Cüneyt Çakır, VAR’a danışarak bu pozisyonda Eren Derdiyok’un dirsekle müdahalesini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Serbest vuruşta topun başına gelen Adem Ljajic, penaltıda da atışı yapan isim oldu ve 18. Dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bilindiği gibi daha önce penaltılarda ve serbest vuruşlarda Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Caner Erkin gibi isimler topun başına geçiyordu.

14. HAFTA SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

30 Kasım Cuma

20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor

20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor

16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe

19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)