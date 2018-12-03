Amatör maçta futbolcular kavga etti… 5 kırmızı kart çıktı

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin 9. haftasında namağlup takımlar Fırat Üniversitesi (FÜ) Gençlik ve Spor Kulübü ile Sürsürüspor karşı karşıya geldi. FÜ Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada 5 kırmızı kart çıktı. FÜ Gençlik ve Spor Kulübü’nün 50. dakikada 1-0 öne geçmesinin hemen ardından yaşanan ikili mücadelede oyuncular arasında tartışma çıktı. Tartışma ile birlikte bazı futbolcular birbirine girerek kavga etti. Sağ duyulu yönetici ve futbolcuların müdahalesi sayesinde oyuncular güçlükle sakinleştirildi. Hakem, her ikimi iki takımın teknik sorumlularını tribüne gönderirken, beş futbolcuya da kırmızı kart göstererek oyundan attı.

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Kavga sonrası maça devam kararı alan hakemler, 18 dakika uzatma verdi. 5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı amatörün lideri durumunda olan FÜ Gençlik ve Spor Kulübü 1-0 kazanarak, en yakın rakibi Sürsürüspor’la arasındaki puan farkını 5’e çıkardı.Maçın sona ermesinin ardından da, hakemler, sahayı polis eşliğinde terk etti.