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Adem Ljajic, Beşiktaş taraftarına Talisca’yı unutturdu
Beşiktaş

Adem Ljajic, Beşiktaş taraftarına Talisca’yı unutturdu

Milli arayı müthiş geçiren, Ankaragücü karşılaşmasından 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Ljajic, derbide de zaferi getiren isimdi. Sırp yıldız penaltı vuruşunda hata yapmadı, maçın genelinde de çok etkiki oynadı.

3 Aralık 2018 12:15

Beşiktaş’ta Adem Ljajic fark yaratmaya başladı… Sezon başında Torino’dan kiralanan Sırp yıldız, ilk başlarda tutuk olsa da milli aradan sonra istenen seviyeye ulaştı, dün yine fark yarattı. Kasım ayındaki milli arada çıktığı Karadağ ve Litvanya karşılaşmalarından birer kez topu filelere gönderen Ljajic, sonrasında çıktığı 4-1’lik Ankaragücü mücadelesinde kilidi çözen isimdi.

Kayseri’deki son lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Ljajic, Galatasaray derbisinde de kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ljajic’in kullandığı frikikte top Eren’in eline çarparken, pozisyona bir tek o itiraz etti. Devamında Cüneyt Çakır, VAR’a gidip beyaz noktayı gösterdi.

Beyaz noktanın başına geçen Adem Ljajic, topu filelere gönderirken, bu tek gol Vodafone Park’taki kritik derbide Beşiktaş’a zafere getirdi. Talisca gittikten sonra Beşiktaş’ın beklediği 10 numara katkısını vermeye başlayan Ljajic, maçı yüzde 80 pas isabetiyle tamamladı. Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla iç sahadaki ilk golünü atarken, üst üste 2 haftayı da boş geçmedi.

03 Aralık 2018 Spor yazarlarından Beşiktaş Galatasaray derbisi değerlendirmesi Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:42 | 3 Aralık 2018
Adem Ljajic beşiktaş talisca
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