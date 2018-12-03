A Milli Futbol Takımı’nın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, H Grubu’nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Türkiye, ilk maçını 22 Mart 2019’da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019’da Moldova ile yapacak.
A Milli Takım, Moldova’nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.
Türkiye’nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:
22 Mart 2019: Arnavutluk-Türkiye
25 Mart 2019: Türkiye-Moldova
8 Haziran 2019: Türkiye-Fransa
11 Haziran 2019: İzlanda-Türkiye
7 Eylül 2019: Türkiye-Andorra
10 Eylül 2019: Moldova-Türkiye
11 Ekim 2019: Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim 2019: Fransa-Türkiye
14 Kasım 2019: Türkiye-İzlanda
17 Kasım 2019: Andorra-Türkiye