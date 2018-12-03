A Milli Futbol Takımı’nın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, H Grubu’nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Türkiye, ilk maçını 22 Mart 2019’da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019’da Moldova ile yapacak.

A Milli Takım, Moldova’nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.

Türkiye’nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:

22 Mart 2019: Arnavutluk-Türkiye

25 Mart 2019: Türkiye-Moldova

8 Haziran 2019: Türkiye-Fransa

11 Haziran 2019: İzlanda-Türkiye

7 Eylül 2019: Türkiye-Andorra

10 Eylül 2019: Moldova-Türkiye

11 Ekim 2019: Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim 2019: Fransa-Türkiye

14 Kasım 2019: Türkiye-İzlanda

17 Kasım 2019: Andorra-Türkiye

2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye grubu belli oldu! Türkiye Millî Futbol Takımı rakipleri... Euro 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek Türkiye A Milli Takım rakipleri belli oldu. Elemelerde H grubunda yer alacak Türkiye zorlu rakiplerle mücadele edecek. İşte, Türkiye Euro 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri rakipleri... İlgili Haberi Oku