Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası sona erdi… Merve Tanrıverdi-Selva Arı-Oktay Akay altın madalya kazandı

5. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası 1 Aralık 2018'de İstanbul'da gerçekleşti. Uluslararası Yoga Federasyonu'nun (UYF) İstanbul'da gerçekleştirdiği turnuvada üçlü koreografi sergileyen Merve Tanrıverdi-Selva Arı-Oktay Akay altın madalyayı kazandı. Akrobatik koreografileriyle izleyen Yoga severleri büyüleyen üçlüden Merve Tanrıverdi'nin bu, Yoga dalında ikinci şampiyonluğu. ABD'de uzun yıllar Yoga yapan Selva Arı'nın da şampiyonalarda pek çok birinciliği var. Gümüş madalyayı Nurbahar Tüzüner ve Sevgi Canönde'nin kazandığı yarışmada, Pelin Duman–Saim Haholu-Birgül Yıldırım-Mahide Sondikme dörtlüsü bronz madalyanın sahibi oldu.

ABD, Avrupa, Türkiye, Rusya, Hindistan, Japonya gibi ülkelerden gelen sporcuların da katıldığı turnuva çok uluslu gerçekleşti. Sporcular birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle Asana olarak adlandırılan Yoga duruşlarını dansla harmanlayarak sundu. Yarışma nefeslerin tutulduğu görsel bir şov niteliğindeydi. Kadın ve erkek yarışmacıların beraber katıldığı Turnuva'da yaş sınırı yoktu, 6 yaşındaki Melek Milsu Coşkun en genç Yoga sporcusu olarak yaptığı gösteri ile büyük ilgi gördü.

Esneklik, güç, dayanıklılık gerektiren zarif Yoga duruşları (Asana), müzik ve dans figürleri eşliğinde tam bir konsantrasyonla sunuldu.