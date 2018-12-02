U21 derbisini Beşiktaş, U19 ve U17 derbisini Galatasaray kazandı!

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray’ı bir araya getiren derbi mücadelesi öncesi U21’de, U19’da ve U17’de de iki takım karşı karşıya geldi. U21’de kazanan 1-0’lık skorla Beşiktaş olurken, U19’da 2-1’lik skorla Galatasaray sahadan galip ayrıldı. Galatasaray U17 mücadelesinde ise sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

U19’da Galatasaray’ın kazandığı maçta sarı-kırmızılıların golleri 50’de Halil İbrahim Kaya ve 78’de Mutlu Aksu Doğan’dan geldi. U21’deki mücadelede ise 39’da Yusuf Atasoy’un golüyle Beşiktaş kazandı. U17 karşılaşmasında da Galatasaray, 19’da Deniz Pala ve 51’de Atalay Yıldırım’ın kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi. CANLI | Beşiktaş Galatasaray (20.00) Muhtemel 11`ler Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasındaki en önemli maçta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor... Şampiyonluk yarışında zirveyi çok yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı Vodafone Park'ta ağırlıyor. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Beşiktaş Galatasaray maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku