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Türkiye’nin Euro 2020 elemelerinde rakipleri belli oluyor
Milli Takımlar

Türkiye’nin Euro 2020 elemelerinde rakipleri belli oluyor

Türkiye'nin Euro 2020 elemelerinde eşleşeceği rakipler Dublin'de çekilecek kura sonucu belli olacak. Türkiye, Euro 2020 elemeleri kura çekimine üçüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisi ile aynı torbada yer alan takımlarla Euro 2020 elemelerinde eşleşmeyecek.

2 Aralık 2018 11:35

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi bugün İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. TSİ 16.30’da başlayacak çekilişe, ilk kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını zirvede tamamlayan Hollanda, İsviçre, Portekiz ve İngiltere de katılacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı kuraya 3. torbadan girecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar (20) finallere gidecek. Kalan dört takım ise Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. 21 Mart 2019'da başlayacak eleme maçları, 19 Kasım 2019'da tamamlanacak.

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TÜRKİYE 3. TORBADA

Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

AVRUPA LİGİ TORBASI

İsviçre

Portekiz

Hollanda

İngiltere

1. TORBA

Belçika

Fransa

İspanya

İtalya

Hırvatistan

Polonya

2. TORBA

Almanya

İzlanda

Bosna Hersek

Ukrayna

Danimarka

İsveç

Rusya

Avusturya

Galler

Çekya

3. TORBA

Slovakya

Türkiye

İrlanda Cumhuriyeti

K. İrlanda

İskoçya

Norveç

Sırbistan

Finlandiya

Bulgaristan

İsrail

4. TORBA

Macaristan

Romanya

Yunanistan

Arnavutluk

Karadağ

Kıbrıs Rum Kesimi

Estonya

Slovenya

Litvanya

Gürcistan

5. TORBA

Makedonya

Kosova

Belarus

Lüksemburg

Ermenistan

Azerbaycan

Kazakistan

Moldova

Cebelitarık

Faroe Adaları

6. TORBA

Letonya

Liechtenstein

Andorra

Malta

San Marino

Son güncelleme 11:50 | 2 Aralık 2018
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