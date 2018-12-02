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2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye grubu belli oldu! Türkiye Millî Futbol Takımı rakipleri…
Milli Takımlar

2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye grubu belli oldu! Türkiye Millî Futbol Takımı rakipleri…

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek Türkiye A Milli Takım rakipleri belli oldu. Elemelerde H grubunda yer alacak Türkiye zorlu rakiplerle mücadele edecek. İşte, Türkiye Euro 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri rakipleri...

2 Aralık 2018 14:48

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kurası çekildi. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa ülkelerinin rakipleri belli oldu. Türkiye, Euro 2020 elemeleri kura çekimine üçüncü torbadan katıldı. Türkiye H Grubu’nda yer aldı. İşte, 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grupları Türkiye’nin rakipleri…

TÜRKİYE’NİN EURO 2020 GRUP ELEMESİ RAKİPLERİ

H GRUBU

Fransa

İzlanda

Türkiye

Arnavutluk

Moldova

Andorra

2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI DİĞER GRUPLAR

A GRUBU

İngiltere

Çekya

Bulgaristan

Karadağ

Kosova

B GRUBU

Portekiz

Ukrayna

Sırbistan

Litvanya

Lüksemburg

C GRUBU

Hollanda

Almanya

Kuzey İrlanda

Estonya

Belarus

D GRUBU

İsviçre

Danimarka

İrlanda Cumhuriyet

Gürcistan

Cebelitarık

E GRUBU

Hırvatistan

Galler

Slovakya

Macaristan

Azerbaycan

F GRUBU

İspanya

İsveç

Norveç

Romanya

Faroe Adaları

G GRUBU

Polonya

Avusturya

İsrail

Slovenya

Makedonya

Letonya

H GRUBU

Fransa

İzlanda

Türkiye

Arnavutluk

Moldova

I GRUBU

Belçika

Rusya

İskoçya

Kıbrıs Rum Kesimi

Kazakistan

J GRUBU

İtalya

Bosna Hersek

Finlandiya

Yunanistan

Ermenistan

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar (20) finallere gidecek. Kalan dört takım ise Mart 2020’de UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. 21 Mart 2019’da başlayacak eleme maçları, 19 Kasım 2019’da tamamlanacak.

Son güncelleme 15:04 | 2 Aralık 2018
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