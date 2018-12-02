2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye grubu belli oldu! Türkiye Millî Futbol Takımı rakipleri…

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kurası çekildi. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa ülkelerinin rakipleri belli oldu. Türkiye, Euro 2020 elemeleri kura çekimine üçüncü torbadan katıldı. Türkiye H Grubu’nda yer aldı. İşte, 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grupları Türkiye’nin rakipleri…
TÜRKİYE’NİN EURO 2020 GRUP ELEMESİ RAKİPLERİ
H GRUBU
Fransa
İzlanda
Türkiye
Arnavutluk
Moldova
Andorra
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI DİĞER GRUPLAR
A GRUBU
İngiltere
Çekya
Bulgaristan
Karadağ
Kosova
B GRUBU
Portekiz
Ukrayna
Sırbistan
Litvanya
Lüksemburg
C GRUBU
Hollanda
Almanya
Kuzey İrlanda
Estonya
Belarus
D GRUBU
İsviçre
Danimarka
İrlanda Cumhuriyet
Gürcistan
Cebelitarık
E GRUBU
Hırvatistan
Galler
Slovakya
Macaristan
Azerbaycan
F GRUBU
İspanya
İsveç
Norveç
Romanya
Faroe Adaları
G GRUBU
Polonya
Avusturya
İsrail
Slovenya
Makedonya
Letonya
H GRUBU
Fransa
İzlanda
Türkiye
Arnavutluk
Moldova
I GRUBU
Belçika
Rusya
İskoçya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kazakistan
J GRUBU
İtalya
Bosna Hersek
Finlandiya
Yunanistan
Ermenistan
Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar (20) finallere gidecek. Kalan dört takım ise Mart 2020’de UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. 21 Mart 2019’da başlayacak eleme maçları, 19 Kasım 2019’da tamamlanacak.