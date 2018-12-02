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Türkiye A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası için parkede
Milli Takımlar

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası için parkede

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda Karadağ’ı yenmesi durumunda, Çin’deki Dünya Kupası finallerine katılmayı garantileyecek. Elemelerde grup lideri olan millilerin sınavı 21.00’de...

2 Aralık 2018 12:12

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda bugün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar kazanırsa finallere gitmeyi garantileyecek. Podgorica'daki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. 12 Dev Adam, elemelerin ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş, 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci tura çıkmıştı. Ay-Yıldızlılar, ikinci turda 3'te 3 yaparken son olarak İspanya'yı Ankara'da 71-67 yenmişti.

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Statüye göre, gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Son güncelleme 12:12 | 2 Aralık 2018
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