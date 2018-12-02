Türkiye A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası için parkede

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda bugün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar kazanırsa finallere gitmeyi garantileyecek. Podgorica'daki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. 12 Dev Adam, elemelerin ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş, 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci tura çıkmıştı. Ay-Yıldızlılar, ikinci turda 3'te 3 yaparken son olarak İspanya'yı Ankara'da 71-67 yenmişti.

Cedi Osman üzüldü, Furkan Korkmaz sevindi! NBA`de gecenin raporu... Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 34 dakika süre aldığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'e 128-95 yenildi. Furkan Korkmaz'ın 13 sayı ürettiği mücadelede Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 123-98 mağlup etti İlgili Haberi Oku

Statüye göre, gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.