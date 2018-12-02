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Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan
Trabzonspor

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

2 Aralık 2018 17:58

Trabzonspor 74. Olağanüstü Genel Kurulu’nda kulüp başkanlığına yeniden Ahmet Ağaoğlu seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu’nda iki gün süren genel kurulda 15 sandıkta 828 üye oy kullanırken, oyların 790’nını alan Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi. Genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlanırken, yaklaşık 45 dakika süren sayımın ardından Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen, tek listeyle seçime giren Ahmet Ağaoğlu’nun 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: “Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, İbrahim Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven ile Sertaç Güven.”

Yedek üyeler: “Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer ve İbrahim Şahinkaya.”

Son güncelleme 18:10 | 2 Aralık 2018
Ahmet Ağaoğlu trabzonspor
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