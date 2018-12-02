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Son Dakika: Bu derbide her şey VAR! Beşiktaş 3'lük attı...
Tartışma yaratan pozisyon! VAR incelemesinden penaltı kararı çıkmadı…
Futbol

Tartışma yaratan pozisyon! VAR incelemesinden penaltı kararı çıkmadı…

Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısına VAR damga vurdu. Cüneyt Çakır VAR kararıyla 1 penaltı verdi. 43.dakikadaki kritik pozisyonda bir kez daha VAR'A giden Çakır bu kez penaltıya hükmetmedi.

2 Aralık 2018 21:00

Süper Lig’in 14.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında Cüneyt Çakır 2 kez VAR’a başvurdu.

Beşiktaş’ın kullandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok’un eline çarpan top sonrası VAR’dan uyarı geldi. Kenara gelerek pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

43’te bu kez Galatasaraylılar penaltı bekledi. MEdel ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışırken top Vida’nın eline çarptı. İtirazların ardından VAR’ı inceleyen Cüneyt Çakır pozisyonu çarpma olarak yorumladı ve penaltı kararı gelmedi. Sarı kırmızılı taraftarlar bu pozisyonda penaltı verilmemesine sosyal medyadan tepki gösterdi. 02 Aralık 2018 Cüneyt Çakır`ın VAR ile verdiği penaltı! Eren Derdiyok tepkisi... Beşiktaş Galatasaray derbisinde penaltıya sebebiyet veren Eren Derdiyok, sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:00 | 2 Aralık 2018
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