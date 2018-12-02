Tartışma yaratan pozisyon! VAR incelemesinden penaltı kararı çıkmadı…

Süper Lig’in 14.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında Cüneyt Çakır 2 kez VAR’a başvurdu.

Beşiktaş’ın kullandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok’un eline çarpan top sonrası VAR’dan uyarı geldi. Kenara gelerek pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

43’te bu kez Galatasaraylılar penaltı bekledi. MEdel ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışırken top Vida’nın eline çarptı. İtirazların ardından VAR’ı inceleyen Cüneyt Çakır pozisyonu çarpma olarak yorumladı ve penaltı kararı gelmedi. Sarı kırmızılı taraftarlar bu pozisyonda penaltı verilmemesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Cüneyt Çakır`ın VAR ile verdiği penaltı! Eren Derdiyok tepkisi... Beşiktaş Galatasaray derbisinde penaltıya sebebiyet veren Eren Derdiyok, sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku