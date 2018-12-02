Süper Lig’in zirvesi kızıştı! Süper Lig puan durumu: 14.hafta maç sonuçlar ve güncel puan durumu

Süper Lig’de 14. hafta yine birbirinden zorlu maçlara sahne oldu. Haftanın ilk önemli maçında Başakşehir, Sivasppor karşısında 1-0 kaybederek ligin ilk yarısının bitimine yaklaşırken önemli puan kaybı yaşadı. Haftanın en dikkat çeken maçında ise Vodefone Park’ta Beşiktaş Galatasaray karşı karşıya geldi. Zirve takibini yakından sürdürmek isteyen iki takımın mücadelesinde 3 puanı hanesine 1-0 kazanan Beşiktaş yazdırdı. Bu sonuçlar Beşiktaş zirveye biraz daha yaklaşırken, Galatasaray yarışta ağır bir yara aldı. Bu sene gösterdiği çıkışla dikkat çeken Kasımpaşa ve kaybettiği puanlarla ligin alt sıralarına gerileyen Fenerbahçe yarın karşılaşacak. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

14. HAFTA SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

30 Kasım Cuma

20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor

20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor

16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe

19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)