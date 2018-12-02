Son dakika… Kayserispor’da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 12 puan ile 17. basamakta yer alan Kayserispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.

Deneyimli teknik adam bugün Karpuzatan Kadir Has Tesisleri’nde yöneticilerle bir araya gelerek istifasını sundu.

Konuyu ele alan Kayserispor yönetimi de istifayı kabul etti. Yapılan görüşmeler sonrasında Sağlam’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Toplantı sonrası Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını söylerken, tecrübeli hocaya herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini söyledi.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşma sonrasında tepkilerin odağında bulunan Sağlam’ı taraftar istifaya davet etmişti.

Kayserispor, Sağlam yönetiminde bu sezon 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alırken, kalesinde 24 gol gördü ve attığı 10 golle ligin an az fileleri havalandıran takımı konumunda bulunuyor.

BAŞKAN BEDİR’DEN AÇIKLAMA

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dün 2-0’lık yenilgiyle sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası bugün teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bedir, “Yaptığımız görüşme sonrası teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile yollarımız tazminatsız olarak ayrıldı.Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yeni bir teknik direktör konusundaki görüşmeler sürüyor” dedi.

Dün oynanan Kayserispor – Trabzonspor maçı sonrası orta hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından karşılaşma bitiminde ihraç edilen ve basın toplantısına katılmayan Ertuğrul Sağlam’ı taraftarlar da istifaya davet etmişti.

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