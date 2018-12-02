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Son Dakika: Bu derbide her şey VAR! Beşiktaş 3'lük attı...
Son dakika… Galatasaray’da Fernando şoku! Haftaya yok…
Galatasaray

Son dakika… Galatasaray’da Fernando şoku! Haftaya yok…

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando, Beşiktaş maçında yaşanan bir pozisyon sonrasında sarı kart gördü ve Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

2 Aralık 2018 20:46

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş’a konuk olan Galatasaray’da, sarı kart gören Fernando gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Vodafone Park’taki karşılaşmanın 39. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içinde ortalık bir anda karıştı.

Eren Derdiyok’un yerde kaldığı pozisyonla ilgili ‘VAR’ odasıyla iletişim kuran Cüneyt Çakır’ın kararı beklenirken iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Fernando, topu tutan Karius’tan topu vermesini istedi. Bu esnada iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Bir süre gerginlik devam etti.

Hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan ceza sınırındaki Fernando, ligde oynayacakları Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

02 Aralık 2018 Cüneyt Çakır`ın VAR ile verdiği penaltı! Eren Derdiyok tepkisi... Beşiktaş Galatasaray derbisinde penaltıya sebebiyet veren Eren Derdiyok, sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:42 | 2 Aralık 2018
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