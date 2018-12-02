Şenol Güneş, Fatih Terim’i 30 yıl sonra ilk kez mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Galatasaray’ı konuk ederken siyah-beyazlılar sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılmayı başarırken bu galibiyet Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için de farklı bir anlam taşıyor.

Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerine 1988’de başlarken o günden bu yana iki teknik adamın takımları 15. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 14 karşılaşmada Şenol Güneş takımlarının 1, Fatih Terim takımlarının ise 7 galibiyeti bulunuyordu. 6 maç ise berabere bitmişti.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş Galatasaray 1-0 Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı Ljajic'in 18'de attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti... Müthiş bir heyecana sahne olan maçta Cüneyt Çakır 3 kez VAR'a gitti. Avrupa'dan 3 puanla dönen Beşiktaş zorlu derbide de kazanmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray Dolmabahçe'den eli boş ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Terim’e karşı ilk ve tek galibiyetini 18 Aralık 1988’de Trabzonspor’un başında, Fatih Terim’in Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde alan Şenol Güneş, neredeyse tam 30 yıl sonra bir Fatih Terim takımını devirmeyi başardı. Öte yandan Süper Lig tarihinde Fatih Terim’in çalıştırdığı Galatasaray’ı Beşiktaş’ın başında yenen ilk Türk teknik direktör de Şenol Güneş oldu.

1 – Süper Lig tarihinde Fatih Terim’in çalıştırdığı Galatasaray’ı Beşiktaş’ın başında yenen ilk Türk teknik direktör Şenol Güneş oldu. pic.twitter.com/73529js89b — OptaCan (@OptaCan) 2 Aralık 2018

Fatih Terim takımları ile Şenol Güneş takımları arasındaki maçlar

02.12.2018 (Şenol Güneş) Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

29.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0 (Şenol Güneş)

23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş)

11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 3 (Fatih Terim)

21.11.1998 (Şenol Güneş) Sakaryaspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

22.02.1998 (Şenol Güneş) Antalyaspor: 1 – Galatasaray: 3 (Fatih Terim)

14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 – Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş)

25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 – Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim)

Beşiktaş-Galatasaray maçından unutulmaz fotoğraflar Spor Toto Süper Lig 14. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi nefes keserken kameraların objektiflerine takılanlar ise uzun yıllar unutulmayacak. Siyah beyazlılar Adem Ljajic'in penaltı golüyle zorlu mücadeleyi 1-0 kazanmayı bildi. İşte derbinin kareleri... İlgili Haberi Oku