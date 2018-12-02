Şenol Güneş, Fatih Terim’i 30 yıl sonra ilk kez mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Galatasaray’ı konuk ederken siyah-beyazlılar sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılmayı başarırken bu galibiyet Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için de farklı bir anlam taşıyor.
Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerine 1988’de başlarken o günden bu yana iki teknik adamın takımları 15. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 14 karşılaşmada Şenol Güneş takımlarının 1, Fatih Terim takımlarının ise 7 galibiyeti bulunuyordu. 6 maç ise berabere bitmişti.
Terim’e karşı ilk ve tek galibiyetini 18 Aralık 1988’de Trabzonspor’un başında, Fatih Terim’in Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde alan Şenol Güneş, neredeyse tam 30 yıl sonra bir Fatih Terim takımını devirmeyi başardı. Öte yandan Süper Lig tarihinde Fatih Terim’in çalıştırdığı Galatasaray’ı Beşiktaş’ın başında yenen ilk Türk teknik direktör de Şenol Güneş oldu.
1 – Süper Lig tarihinde Fatih Terim’in çalıştırdığı Galatasaray’ı Beşiktaş’ın başında yenen ilk Türk teknik direktör Şenol Güneş oldu. pic.twitter.com/73529js89b
— OptaCan (@OptaCan) 2 Aralık 2018
Fatih Terim takımları ile Şenol Güneş takımları arasındaki maçlar
02.12.2018 (Şenol Güneş) Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
29.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0 (Şenol Güneş)
23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 4 (Fatih Terim)
25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş)
11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 3 (Fatih Terim)
21.11.1998 (Şenol Güneş) Sakaryaspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
22.02.1998 (Şenol Güneş) Antalyaspor: 1 – Galatasaray: 3 (Fatih Terim)
14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 – Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş)
25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 – Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim)