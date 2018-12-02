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Samet Aybaba’dan itiraf ‘Keşke kazansaydık diyoruz…’
Bursaspor

Samet Aybaba’dan itiraf ‘Keşke kazansaydık diyoruz…’

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında evinde BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2018 19:16

Tecrübeli teknik adam SametAybaba, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Erzurumspor maçının ardından oyuncularının sahanın her noktasında ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini belirterek, “Mücadele eden bir takım haline geldik. Maç boyunca 119 kilometre koşmuşuz. Keşke 9 kilometre az koşsaydık da doğru yerde koşsaydık. Oyuncuları tutamıyorsunuz maalesef. Bu maçları oynamak ve kazanmak kolay değil. Önde oynamak istiyorsunuz savunmada küçük sorunlar var. Öne gitmek isterken de sorun yaşıyorsunuz. İlk yarı tek pozisyonumuz var ama ikinci yarı oyuna çok iyi başladık. Rakibimiz son 6 haftanın en iyilerinden. Hiç kaybetmediler. Dirençli oynadılar. Bu tür maçları kazanırsanız ivme olarak yukarılara oynama şansı çok yüksek oluyor.” dedi.

Konuşmasının devamında takımının yükselişinde taraftarın etkisinin de olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımı kutluyorum. Takımın bu kadar hızlı gidişinde taraftarının baskısı ve isteğinin önemli rol oynadığını düşünüyorum. Her maç çok zor. Eski maçlara baktığımızda ‘Keşke şu maçları kazansaydık’ diyoruz. Bu galibiyetler şimdi Antalya maçını daha ön plana çıkardı. Burası futbol şehri. Kazanınca her şey güzel oluyor” dedi.

02 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Bursaspor 2-1 BB Erzurumspor | Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor'u konuk eden Bursaspor, taraftarı önünde 2-1 galip geldi ve Erzurumspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:16 | 2 Aralık 2018
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