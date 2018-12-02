Rıdvan Dilmen: UEFA Cüneyt Çakır’ı dinlendirirdi

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır’a yüklenerek ”Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı. Beşiktaş – Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı muhtemelen UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı” dedi. İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları… KADRO BU TAKTİK BU

Maç aslında geçen hafta dışarıda başladı. Hem Galatasaray hem Beşiktaş demeçlerle öç alma yarışına girdiler. Galatasaray açısından zorla zorla kenardan bir oyuncuyu belki Mariano mu, Linnes mi dersin. Çünkü kadro bu, taktik bu.

Beşiktaş’a gelince cuma gecesi 1 de maçı bitiyor Bence orada kalıp uyusalar daha iyi olurdu. Ama planlama yapılmış gelinmiş. 6 oyuncu farklı oynar diye düşünürken Atiba’da oynamadı.. Beşiktaş’ın 11’inde sürprizle karşılandı. Ağır favori görünen Beşiktaş o kadro sonrası ama’ya döndü iş.

ATİBA KÜSKÜN GİBİ

Atiba’nın oyuna girdikten sonraki hali. 2 maçtır küskün gibi görünüyor. Atiba en kötü şartlarda iyi oynayan bir oyuncudur normalde. Ama neler gelişiyor antrenmanda bilemeyiz. Mesela Lens ile başlarım 50-60 dakika.

EN AZ 4 TANE OYUNCU YOKTU

Bugünkü Beşiktaş’ın 11’e gelecek olursak; aslında Necip yok, Vida kötü oynamıyor, Dorukhan diye bir oyuncunun varlığından çoğu taraftarın yoktu. Mustafa Pektemek pazarlık konusuydu, Güven diye bir oyuncu yoktu, Ljajic et mi balık mı derken oynar mı oynamaz mı.. En az 4 tane oyuncu planlamada yoktu sezon başından bugüne bakacak olursak. Hiçbir Beşiktaşlı da bu kadro ile Galatasaray maçına çıkarız dememiştir.

PEPE MİLLİ TAKIMDAN SAKAT GELİYOR

Beşiktaş’ın hiç beklemediğimiz Dorukhan ve Güven sürprizi çıktı ortaya. 14 haftalık periyotta korkunç bir sürkülasyon var. Pepe gidiyor milli takıma gelirken sakat geliyor federasyona şikayet ediyor. Biz Şenol hocaya bu kadro ile neden çıktın diyemeyiz bu yüzden.

UEFA DİNLENDİRİRDİ CÜNEYT HOCAYI

Galatasaray bütün olumsuzluklara rağmen bu kadroyla sahada kalmaya çalıştı. VAR’a gelelim. Cüneyt Çakır hafta içi İnter – Tottenham maçını yönetti. Bugün o maç Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı, yahut Beşiktaş – Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı muhtemelen UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı. VAR olmasaydı, Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı.

VAR OLMASA BAMBAŞLA İŞLER…

Bana göre VAR’ın verdiği kararların tamamı doğruydu. VAR olmasa bambaşka işlerle karşılaşacaktık. Beşiktaş’ta Ljajic’in dışında Eren’in dışında penaltıyı da gören olmadı. Vida’nın bir pozisyonu var. Hakemde orada yalandan gitti baktı. Pozisyon yakın çünkü. Kurala göre doğru.

Onyekuru elle oynadı mı oynamadı? Ondan önce müdahale ver mı ben göremedim. Zaten bu maçı iki kulübün medyayla etkilemek için başlatılan bir şey. 7 günlük bir maç Hakikaten üzücü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz diyor ki; Fikret beyle görüştüm ve benim haberim yok diyor.

VAR’A İTİBAR EDİLMEYEN TEK ÜLKE

VAR olmasaydı biz ne konuşacaktık.Eren penaltı yapmış, Onyekuru eliyle almış. Bunu konuşacaktık. Eren’in pozisyonu VAR’da görülmeye bilir. Ama kafada kalmayacak. Her hafta MHK sessizliğini koruyacak doğru bildiğini yapacak Allah’tan başkada kimseye hesap vermeyecek. VAR’a itibar edilmeyen tek ülke bizizdir herhalde.

Pepe niye federasyona gidiyor? Necip’e 6 ay para vermesen ağzını açmaz. Pepe oynamıyor bak. Bana kimse sakat falan demesin. Portekiz’den geliyor 2 hafta dinleniyor. Ondan sonra oyun kalitemiz düşüyor.

Beşiktaş ve Galatasaray beklentilerin çok altında oynuyor. Sivasspor’u da tebrik ediyorum. Hakan Keleş’in biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Beşiktaş’ta bende vardım dedi bu yarışta. Galatasaray’da bu yarış içinde olacaktır. Adil bir oyun olduğunu herkes çözün ama.