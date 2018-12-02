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Ricardo Quaresma’dan VAR açıklaması
Beşiktaş

Ricardo Quaresma’dan VAR açıklaması

Beşiktaş'ın Portekiz yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2018 23:07

Beşiktaş’ın Portekiz yıldızı Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig’i 14.haftasında alınan Galatasaray galibiyetle ilgili konuşan Ricardo Quaresma, “Bizim için önemli maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Daha fazla gol atabilirdik ama istediğimizi aldık. Önümüze daha iyi ve moralli bakmak için kazanmak güzel. Şampiyonluk için adım adım ilerleyerek mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Derbi karşılaşmasındaki VAR kararlarının sorulması üzerine Quaresma “VAR işini yapan insanlar var. Bizim penaltımız verildi, Galatasaray’ın penaltısı iptal edildi. Benim golüm iptal edildi, ofsayt olduğu söylendi. Bu yönden bakarsak, VAR işini yapıyor.” yanıtını verdi.

Transfer iddialarına cevap veren Quaresma “Şu anda sadece önümüzdeki maçları düşünüyorum. Ben buradaki görevimi icra edeceğim, görevim biterse, bu o zaman konuşulacak bir şey.” diyerek sözlerini noktaladı.

02 Aralık 2018 Şenol Güneş`ten eleştirilere tepki: `Kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin` Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapan Şenol Güneş, kadro tercihleri konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi. BeIN Sports yorumcuları da Güneş'in açıklamalarına tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:08 | 2 Aralık 2018
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