Penaltı şanssızlığını Adem Ljajic kırdı! Derbide duran toplar Ljajic’in oldu!

Beşiktaş'ta duran toplan Adem Ljajic'e teslim edildi. Galatasaray derbisinde dakikalar 15'i gösterdiğinde ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta topu kaleye gönderen Ljajic, bu pozisyonda Quaresma ile paslaşıp şutunu atmıştı. Topun barajdan dönmesinin ardından hakem Cüneyt Çakır, VAR'a danışarak bu pozisyonda Eren Derdiyok'un dirsekle müdahalesini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Serbest vuruşta topun başına gelen Adem Ljajic, penaltıda da atışı yapan isim oldu ve 18. Dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bilindiği gibi daha önce penaltılarda ve serbest vuruşlarda Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Caner Erkin gibi isimler topun başına geçiyordu.

Üst üste 2 maçı da boş geçmedi

Ankaragücü maçının yıldızı olan Adem Ljajic, Kayseri'de oynanan mücadelede attığı şık golle takımını öne geçiren isim olurken, bu maçtaki futboluyla da dikkat çekti. Galatasaray mücadelesinde de takımın en iyilerinden birisi oldu. Siyah-beyazlılar ezeli rakibini taraftarı önünde 1-0 mağlup ederken maçın tek golüne imzasını atan Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla iç sahadaki ilk golünü atarken, üst üste 2 haftayı da boş geçmedi. Öte yandan Göztepe deplasmanında Oğuzhan Özyakup’la ve Vodafone Park’ta Ricardo Quaresma ile beyaz noktadan gol bulamayan Beşiktaş, Ljajic’le bu şanssızlığını da kırmış oldu. Adem Ljajic: `Kalitemizi herkese gösterdik` Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic, Spor Toto Süper Lig'i 14. haftasında 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku