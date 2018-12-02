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Son Dakika: Bu derbide her şey VAR! Beşiktaş 3'lük attı...
Penaltı şanssızlığını Adem Ljajic kırdı! Derbide duran toplar Ljajic’in oldu!
Beşiktaş

Penaltı şanssızlığını Adem Ljajic kırdı! Derbide duran toplar Ljajic’in oldu!

Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Kartal’ın duran toplardaki tek ismi oldu. Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbi maçta Sırp yıldız 18. dakikada kazanılan penaltı atışında topu filelere gönderdi.

2 Aralık 2018 23:23

Beşiktaş'ta duran toplan Adem Ljajic'e teslim edildi. Galatasaray derbisinde dakikalar 15'i gösterdiğinde ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta topu kaleye gönderen Ljajic, bu pozisyonda Quaresma ile paslaşıp şutunu atmıştı. Topun barajdan dönmesinin ardından hakem Cüneyt Çakır, VAR'a danışarak bu pozisyonda Eren Derdiyok'un dirsekle müdahalesini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Serbest vuruşta topun başına gelen Adem Ljajic, penaltıda da atışı yapan isim oldu ve 18. Dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bilindiği gibi daha önce penaltılarda ve serbest vuruşlarda Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Caner Erkin gibi isimler topun başına geçiyordu.

Üst üste 2 maçı da boş geçmedi

Ankaragücü maçının yıldızı olan Adem Ljajic, Kayseri'de oynanan mücadelede attığı şık golle takımını öne geçiren isim olurken, bu maçtaki futboluyla da dikkat çekti. Galatasaray mücadelesinde de takımın en iyilerinden birisi oldu. Siyah-beyazlılar ezeli rakibini taraftarı önünde 1-0 mağlup ederken maçın tek golüne imzasını atan Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla iç sahadaki ilk golünü atarken, üst üste 2 haftayı da boş geçmedi. Öte yandan Göztepe deplasmanında Oğuzhan Özyakup’la ve Vodafone Park’ta Ricardo Quaresma ile beyaz noktadan gol bulamayan Beşiktaş, Ljajic’le bu şanssızlığını da kırmış oldu. 02 Aralık 2018 Adem Ljajic: `Kalitemizi herkese gösterdik` Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic, Spor Toto Süper Lig'i 14. haftasında 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:23 | 2 Aralık 2018
Adem Ljajic beşiktaş galatasaray spor toto süper lig
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