NBA’de Cedi Osman’lı Cavaliers lidere yenildi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers’ı yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı. Ligin zirvesindeki Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 106-95 kazandı. Raptors’ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam, Danny Green ve Fred VanVleet 15’er sayıyla oynadı. Cavaliers’ta Tristan Thompson 18 sayı, 19 ribaunt, Jordan Clarkson 18 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman ise 12 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Warriors deplasmanda kazanmayı unuttu

Detroit Pistons, ağırladığı Golden State Warriors’ı 111-102 mağlup ederek peş peşe 5. maçını kazandı. Son 2 yılın şampiyonu Warriors, üst üste 6. deplasman mağlubiyetini yaşadı. Pistons’ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Blake Griffin ve 16 sayı, 19 ribauntla “double double” yapan Andre Drummond taşıdı. Warriors’ta Kevin Durant’in 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Stephen Curry 27 sayı, 5 ribaunt ve Klay Thompson’ın 21 sayı, 8 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 136-134 (uzatmada)

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 111-102

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 102-88

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 95-106

Houston Rockets-Chicago Bulls: 121-105

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-118

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 111-110