SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bu derbide her şey VAR! Beşiktaş 3'lük attı...
Muslera’dan derbiye damga vuran VAR hareketi!
Galatasaray

Muslera’dan derbiye damga vuran VAR hareketi!

Beşiktaş Galatasaray maçına damga vuran VAR kararları için Muslera'dan ilginç bir hareket geldi. Onyekuru'nun ceza sahasında düştüğü pozisyonda 'VAR iptal edecek' şeklinde uyarı yapan Uruguaylı kalecinin hareketi geceye damga vurdu.

2 Aralık 2018 22:22

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği maçta çok tartışılan pozisyonlardan biri de 66.dakikada yaşandı. Topla birlikte ceza sahası içine girmeye çalışan Onyekuru, Necip Uysal’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır VAR’dan gelen uyarı sonrası kenara geldi ve pozisyonu tekrar inceleyerek penaltıyı iptal etti.

Bu sırada Galatasaray kalecisi Muslera’nın ilginç hareketi yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Cüneyt Çakır’ın VAR’a gittiğini gören Muslera ‘VAR’a bakacak ve iptal edecek’ şeklinde bir hareket yaptı.

Daha önce de penaltı beklenilen bir pozisyonda VAR’ı inceleyerek vermeyen Cüneyt Çakır’ı işaret ederek ‘yine vermeyecek’ şeklinde mesaj veren Uruguaylı kalecinin o görüntüleri sosyal medyada da geceye damga vurdu.

Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır…

02 Aralık 2018 Cüneyt Çakır`dan tartışmalı bir VAR kararı daha! Penaltı kararı iptal edildi Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 66. dakikasında VAR yeniden devreye girdi. Cüneyt Çakır maçta üçüncü kez VAR ekranına giderken pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine verdiği penaltı kararını iptal etti. İlgili Haberi Oku

02 Aralık 2018 Beşiktaş-Galatasaray maçından unutulmaz fotoğraflar Spor Toto Süper Lig 14. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi nefes keserken kameraların objektiflerine takılanlar ise uzun yıllar unutulmayacak. Siyah beyazlılar Adem Ljajic'in penaltı golüyle zorlu mücadeleyi 1-0 kazanmayı bildi. İşte derbinin kareleri... İlgili Haberi Oku

02 Aralık 2018 Tartışma yaratan pozisyon! VAR incelemesinden penaltı kararı çıkmadı... Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısına VAR damga vurdu. Cüneyt Çakır VAR kararıyla 1 penaltı verdi. 43.dakikadaki kritik pozisyonda bir kez daha VAR'A giden Çakır bu kez penaltıya hükmetmedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:22 | 2 Aralık 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 16:00
2
-
1
BB Erzurumspor
Besiktas
Bugün - 20:00
1
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors