Mourinho ‘Kuduz köpek’ arıyor

Manchester United’da sıkıntılı günler devam ediyor. 2-0 geriye düştükleri maçta Southampton’la 2-2 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar'da sular durulmadı.

Mücadelenin ardından konuşan Jose Mourinho, Rashford dışındaki oyuncuları agresif olmamakla suçladı. Portekizli teknik adam, takımda yeterince ‘kuduz köpek' bulunmaması nedeniyle iyi sonuçlar alamadıklarını söyledi.

“Konu sistemimizle ilgili değil, oyuncularımızın karakaterleriyle ilgili. Problemimizkadroda yeteri kadar kuduz köpek olmaması. Topu ısıran ve sürekli pres yapan oyunculara sahip değiliz, ruhla oynayan futbolcularımız yok.”

Yanlış anlaşılmak istemeyen Mourinho, köpekleri sevdiğini ve bunu sadece bir futbol terimi olarak dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

Manchester United, İngiltere Premier Lig’de 14 maç sonunda 22 puanla 7. sırada yer aldı.

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