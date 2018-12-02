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Mourinho ‘Kuduz köpek’ arıyor
İngiltere Premier Lig

Mourinho ‘Kuduz köpek’ arıyor

Jose Mourinho, yine demeçleriyle gündemde. Portekizli teknik adam, Southampton'la berabere kaldıkları maçın ardından takımda yeteri kadar ‘kuduz köpek’ bulunmadığını söyledi.

2 Aralık 2018 19:00

Manchester United’da sıkıntılı günler devam ediyor. 2-0 geriye düştükleri maçta Southampton’la 2-2 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar'da sular durulmadı.

Mücadelenin ardından konuşan Jose Mourinho, Rashford dışındaki oyuncuları agresif olmamakla suçladı. Portekizli teknik adam, takımda yeterince ‘kuduz köpek' bulunmaması nedeniyle iyi sonuçlar alamadıklarını söyledi.

“Konu sistemimizle ilgili değil, oyuncularımızın karakaterleriyle ilgili. Problemimizkadroda yeteri kadar kuduz köpek olmaması. Topu ısıran ve sürekli pres yapan oyunculara sahip değiliz, ruhla oynayan futbolcularımız yok.”

Yanlış anlaşılmak istemeyen Mourinho, köpekleri sevdiğini ve bunu sadece bir futbol terimi olarak dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

Manchester United, İngiltere Premier Lig’de 14 maç sonunda 22 puanla 7. sırada yer aldı.

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Son güncelleme 19:00 | 2 Aralık 2018
ingiltere jose mourinho manchester united
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