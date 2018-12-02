Mircea Lucescu Euro 2020 eleme grubundaki rakipleri değerlendirdi: Umarım ilk maçı…

Euro 2020 elemelerinde H Grubu’nda yer alan Türkiye, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra’ya rakip oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kura çekimi sonrası grubu değerlendirdi. “Grupların hepsi birbirine denk” diyen Mircea Lucescu, “Fransa ile oynayacağız, kolay değil. Bizim oyuncularımız için Fransa ile oynamak önemli… Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. Sadece Fransa maçına önem vermek doğru değil. Umarım ilk maçı Fransa ile oynamayız” dedi.

Türkiye`nin Euro 2020 elemelerinde rakipleri belli oldu Türkiye'nin Euro 2020 elemelerinde eşleşeceği rakipler Dublin'de çerkilen kura sonucu belli oldu. Türkiye, Euro 2020 elemeleri kura çekimine üçüncü torbadan katıldı. H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra oldu. İlgili Haberi Oku

Tüm rakiplere hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Mircea Lucescu “İzlanda’yı yakından tanıyoruz. Andorra ve Moldova maçlarını kazanmalıyız. Fransa ve İzlanda’dan alacağımız puanlar da çok önemli. İzlanda yaşlanıyor, düşüşe geçtiler. Zor bir grup. Oyuncularımızın kendi takımlarında oynayarak gelişmeleri gerek. Arnavutluk’un İtalya Serie A’da oynayan 8-9 oyuncusu var. İtalya iyi bir lig. Belki Andorra zayıf takım diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu, son olarak “Umarım genç takımımız daha iyi performans ortaya koymaya başlar. Oyuncularımızın kendi takımlarında oynamaya başlaması da önemli” diyerek sözlerini tamamladı.