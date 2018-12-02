Mehmet Demirkol’dan derbi tahmini: ‘Yüzde 51…’

Merakla beklenen ve Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Galatasaray’ı bir araya getiren derbinin başlamasına çok kısa bir süre kala yayın kuruluşun ünlü yorumcusu Mehmet Demirkol, derbi öncesi tahminlerde bulundu ve muhtemel maç senaryosunu çizdi. Demirkol, “Yüzde 51 Beşiktaş diyebilirim” derken şöyle konuştu:

“Galatasaray kırılgan bir takım. İşler kötü gitmeye başladığı zaman bir direnç noktası oluşturmakta zorlanıyorlar. Çok iyi bir kalecileri var. Onun dşıında güvenilir performanslar çok düşük. Fernando’da dahi bir düşüşün başladığından bahsedebiliriz. Dünkü uğurlama onları ne kadar olumlu etkiledi. Hoca onlara uygun oyunu nasıl sergileyecek biraz kaderi bu belirleyecek.” CANLI | Beşiktaş Galatasaray (20.00) İlk 11`ler belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasındaki en önemli maçta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor... Şampiyonluk yarışında zirveyi çok yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı Vodafone Park'ta ağırlıyor. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Beşiktaş Galatasaray maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku “Ön alan baskısıyla başlayacaklardır ama bunu maçın sonuna kadar götürebilirler mi… Yüksek kontratak becerisi lazım. Maçı erken koparmak lazım. Beşiktaş işler kötü gitse de toparlanabiliyor. Bunun örneklerini görüyoruz zaman zaman. Skor olarak istediğini bazen alamasa da… Onların da ideal bir oyunu yok. Geçen senekinden çok uzak bir seviyedeler. Kaybettikleri topları yeniden kazanma konusunda zorluk çekiyorlar.”

“Burada belirleyici olan tabii ki iki kaleci performansı ama aslında orta sahada kimin üstünlüğü ele alacak olduğu… Galatasaray presle Beşiktaş’ı bozmaya çalışacak ama bunu çok yapamıyorlar. Beşiktaş orta sahasının oyuna ne kadar hakim olacağı ve özellikle Quaresma’yı nasıl kullanacakları çok önemli. Ben Galatasaray’ın Quaresma’ya özel tedbir alabileceğini düşünüyorum.”

“0-0’ı iki takım da oynayabiliyor. Ama yenik duruma düştükten sonra Beşiktaş’ın oyunu Galatasaray’a göre daha yüksek. Maçın gidişatı önemli bir faktör. Galatasaray öne geçerse istedikleri kontraları bulabilirler. Çünkü Beşiktaş orta sahası bildiğimiz seviyesinde değil. Ama Galatasaray istediği skoru alamazsa maçın sonlarına doğru Beşiktaş’ın hakim olacağını ve en azından oyun olarak üstün olacağını düşünüyorum. Yüzde 51 Beşiktaş diyebilirim.” U21 derbisini Beşiktaş, U19 ve U17 derbisini Galatasaray kazandı! Türkiye'nin nefesini tuttuğu Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi iki ezeli rakip alt yaşlarda da bir araya geldi. U21'de Beşiktaş kazanırken, U19 ve U17'de kazanan Galatasaray oldu. İlgili Haberi Oku