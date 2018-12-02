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MAÇ SONUCU | Tetiş Yapı Elazığspor 1-1 İstanbulspor | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Tetiş Yapı Elazığspor 1-1 İstanbulspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta mücadelesinde Tetiş Yapı Elazığspor, İstanbulspor'u konuk etti. Taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

2 Aralık 2018 19:45

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. 6’ncı dakikada İbrahim Halil Çolak top ile ceza sahasına girdi, Mehmet’ten sıyrıldıktan sonra çektiği sert şut ağlara gitti: 0-1. 9’uncu dakikada Clesio topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 36’ncı dakikada Kadir Bekmezci’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.

42’nci dakikada Murathan’ın pası ile ceza sahasına giren Tatos, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci son anda kurtardı. 64’üncü dakikada Kadir Taşoğlu Tatos’un pasında ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. 72’nci dakikada Ali’nin sol kanattan ortasına arka direkte Lamine Diarra kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 78’inci dakikada İbrahim Yılmaz sol kanattan ceza sahasına girdi, sert şutu kaleci Soner’de kaldı. Mücadele 1-1 sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yasin Kol, Uygar Bebek, Cem Özbay

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner – Ali (Dk. 81 Onur), Orhan, Mehmet, Murathan (Dk. 60 Ahmet), Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Adem, Tatos, Bagayoko, Lamine Diarra (Dk. 90 Idrissa Diarra)

İSTANBULSPOR: Alperen – Akaminko, Tuncer, Clesio, Barış (Dk. 67 Murat), İbrahim Halil Çolak (Dk. 73 Perovic), Dodo, Muhsin, Onur, Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Muhammed)

GOLLER: Dk. 72 Lamine Diarra (Elazığspor) – Dk. 6 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Tatos, Mehmet, Adem (Elazığspor) – İbrahim Halil Çolak, Barış (İstanbulspor) 01 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Boluspor 2-3 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig 14. hafta Spor Toto 1. Lig 14. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Boluspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:45 | 2 Aralık 2018
İstanbulspor Spor Toto 1. Lig Tetiş Yapı Elazığspor
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