SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Fransa yanıyor! İş yerleri ve araçlar ateşe verildi, gözaltı sayısı arttı
MAÇ SONUCU | Feyenoord 2-1 PSV Eindhoven | Eredivisie 14. hafta
Dünyadan Futbol

MAÇ SONUCU | Feyenoord 2-1 PSV Eindhoven | Eredivisie 14. hafta

Hollanda Eredivisie 14. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven'ı ağırlayan Feyenoord, 2-1 galip gelerek namağlup durumdaki lider PSV Eindhoven'ın 13 maçlık galibiyet serisine son vermiş oldu.

2 Aralık 2018 18:40

SKOR DIŞ HABERLER / Hollanda Eredivisie 14. hafta mücadelesinde lider PSV Eindhoven’ı ağırlayan Feyenoord, 13 maçını da kazanan rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürmeyi başardı.

Maçın 28. dakikasında Nicolai Jorgensen’in golüyle 1-0 öne geçen Feyenoord, 33. dakikada Sam Larsson’un attığı golle soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıa toplam 10 şut çeken ve Feyenoord kalesini ambargoya alan PSV Eindhoven, 72. dakikada Steven Bergwijn ile farkı 1’e indirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Feyenoord bu sonuçla 29 puana ulaşırken PSV Eindhoven 39 puanda kaldı. PSV Eindhoven gelecek hafta deplasmanda sahasında Excelsior’u ağırlarken Feyenoord deplasmanda FC Emmen ile mücadele edecek.

02 Aralık 2018 Chelsea, Londra derbisinde hata yapmadı İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında konuk ettiği Fulham'ı 2-0 mağlup etti ve 2 maç sonra galibiyetle tanıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:40 | 2 Aralık 2018
feyenoord PSV Eindhoven
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 16:00
2
-
1
BB Erzurumspor
Besiktas
Bugün - 20:00
0
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors