MAÇ SONUCU | Feyenoord 2-1 PSV Eindhoven | Eredivisie 14. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / Hollanda Eredivisie 14. hafta mücadelesinde lider PSV Eindhoven’ı ağırlayan Feyenoord, 13 maçını da kazanan rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürmeyi başardı.

Maçın 28. dakikasında Nicolai Jorgensen’in golüyle 1-0 öne geçen Feyenoord, 33. dakikada Sam Larsson’un attığı golle soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıa toplam 10 şut çeken ve Feyenoord kalesini ambargoya alan PSV Eindhoven, 72. dakikada Steven Bergwijn ile farkı 1’e indirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Feyenoord bu sonuçla 29 puana ulaşırken PSV Eindhoven 39 puanda kaldı. PSV Eindhoven gelecek hafta deplasmanda sahasında Excelsior’u ağırlarken Feyenoord deplasmanda FC Emmen ile mücadele edecek.

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