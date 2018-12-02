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MAÇ SONUCU | Bursaspor 2-1 BB Erzurumspor | Süper Lig 14. hafta
Bursaspor

MAÇ SONUCU | Bursaspor 2-1 BB Erzurumspor | Süper Lig 14. hafta

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor'u konuk eden Bursaspor, taraftarı önünde 2-1 galip geldi ve Erzurumspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

2 Aralık 2018 17:56

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayan Bursaspor, zorlandığı maçta sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Maçın 36. dakikasında Umut Meraş’ın harika golüyle 1-0 öne geçen Bursaspor, 45+3’te Aurelien Chedjou’nun kendi kalesine attığı gol sonrasında soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girildi.

02 Aralık 2018 Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy tribüne çıktı! Sarı kart cezalısı olduğu için kadroya giremeyen Bursaspor'un milli stoperi Ertuğrul Ersoy yeşil beyazlı takımın Erzurumspor maçında tribünde amigoluk yaptı. İlgili Haberi Oku İkinci yarıya baskılı başlayan yeşil-beyazlı ekip 60. dakikada Iasmin Latovlevici’nin golüyle skoru 2-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bursaspor bu galibiyetle puanını 19 yaparken 6 maçtır yenilmeyen Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.

Bursaspor gelecek hafta sahasında Antalyaspor’u ağırlarken BB Erzurumspor kendi evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

BB Erzurumspor taraftarı, Bursaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı

02 Aralık 2018 Son dakika... Kayserispor`da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi İHA'nın verdiği son dakika bilgisine göre Kayserispor Kulübü, Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın istifasını kabul etti. Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'ne gelen Sağlam, yönetime istifasını sunarken, yönetim de kabul etti sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:58 | 2 Aralık 2018
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