MAÇ SONUCU | Bursaspor 2-1 BB Erzurumspor | Süper Lig 14. hafta

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayan Bursaspor, zorlandığı maçta sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Maçın 36. dakikasında Umut Meraş’ın harika golüyle 1-0 öne geçen Bursaspor, 45+3’te Aurelien Chedjou’nun kendi kalesine attığı gol sonrasında soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girildi.
İkinci yarıya baskılı başlayan yeşil-beyazlı ekip 60. dakikada Iasmin Latovlevici’nin golüyle skoru 2-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Bursaspor bu galibiyetle puanını 19 yaparken 6 maçtır yenilmeyen Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.
Bursaspor gelecek hafta sahasında Antalyaspor’u ağırlarken BB Erzurumspor kendi evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.