MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Galatasaray özet! Derbi maçı galibi Beşiktaş! BJK GS maçı özeti…

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş Galatasaray derbi maçı için Vodefone Park’ta karşı karşıya geldi. Başlama vuruşundan itibaren yüksek tempoda geçen karşılama Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın takımın başında çıkamayacağı maçta Ümit Davala Galatasaray’ın başında sahada yer aldı. Maça da hızlı başlayan maçta 13. dakikada Mustafa Pektemek ile girdiği mücadelede ayağı tehlikeli kalkan Ozan'ın hareketinden sonra Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı. Çift vuruş verilen pozisyonun ardından Caner, Ljajic ile beraber kullandı. Top barajdan döndü. Pozisyonda Galatasaray barajından seken topu VAR ile tekrar izlemiş ve barajın içinde yer alan Eren Derdiyok'un elle oynadığına karar verdi. Devamında penaltı vuruşunda Ljajic de golünü atıp Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Maçı geri kalanında Quaresma’ın bir golü ofsayt gerekçesi ile iptal edilirken, Galatasaray’ın da bir penaltı VAR ile iptal edildi. Mücadeleyi izleyemeyen futbol severler “Beşiktaş Galatarasay maçı özeti” aramaları yapıyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray özeti…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY ÖZET İZLE

PENALTI “VAR” İLE İPTAL EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın kritik derbi karşılaşmasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray bir araya gelirken maçın 66. dakikasında VAR maçta yeniden sahneye çıktı. Necip Uysal ve Henry Onyekuru'nun Beşiktaş ceza sahasındaki mücadelesinde Cüneyt Çakır penaltıya karar verirken VAR uyarısı geldi.

VAR uyarısında Necip ile Henry Onyekuru'nun penaltı kararına sebep olan ikili mücadelesi esnasında Onyekuru'nun elle oynadığı yönünde Çakır uyarıldı ve deneyimli hakem pozisyonu izlemek için maçta üçüncü kez VAR ekranına gitti. Pozisyonu değerlendiren Çakır, penaltı kararını iptal etti.

GALATASARAY’DA FERNANDO ŞOKU

Galatasaray'da, sarı kart gören Fernando gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Vodafone Park'taki karşılaşmanın 39. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içinde ortalık bir anda karıştı.

Eren Derdiyok'un yerde kaldığı pozisyonla ilgili ‘VAR' odasıyla iletişim kuran Cüneyt Çakır'ın kararı beklenirken iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Fernando, topu tutan Karius'tan topu vermesini istedi. Bu esnada iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Bir süre gerginlik devam etti.

Hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan ceza sınırındaki Fernando, ligde oynayacakları Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

ATIBA KULÜBEDE, NECİP STOPERDE

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde diğer bir sürpriz ise Atiba Hutchinson oldu. Kanadalı futbolcu lig maçlarında süre bulurken, Avrupa Ligi’nde listede olmadığı için forma şansı bulamıyordu. Atiba’nın Galatasaray maçında forma giymesi bekleniyordu. Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Atiba’yı yedek soyundururken, yerine geçen hafta MKE Ankaragücü karşılaşmasının ısınma hareketlerini gerçekleştirirken sakatlanan ancak sakatlığını atlatan Medel’e forma şansı tanıdı. Galatasaray karşısında forma şansı bulan diğer bir isim ise Necip Uysal oldu. Hafta ortasında Sarpsborg deplasmanında gösterdiği performansla alkış alan tecrübeli futbolcu, Pepe’nin yokluğunda Vida’nın partneri oldu.

ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM’İ 30 YIL SONRA MAĞLUP ETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için de farklı bir anlam taşıyor.

Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerine 1988'de başlarken o günden bu yana iki teknik adamın takımları 15. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 14 karşılaşmada Şenol Güneş takımlarının 1, Fatih Terim takımlarının ise 7 galibiyeti bulunuyordu. 6 maç ise berabere bitmişti.

Terim'e karşı ilk ve tek galibiyetini 18 Aralık 1988'de Trabzonspor'un başında, Fatih Terim'in Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemde alan Şenol Güneş, neredeyse tam 30 yıl sonra bir Fatih Terim takımını devirmeyi başardı. Öte yandan Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'ı Beşiktaş'ın başında yenen ilk Türk teknik direktör de Şenol Güneş oldu.

MUSLERA’DAN MAÇA DAMGA VURAN “VAR” HAREKETİ

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta çok tartışılan pozisyonlardan biri de 66.dakikada yaşandı. Topla birlikte ceza sahası içine girmeye çalışan Onyekuru, Necip Uysal'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara geldi ve pozisyonu tekrar inceleyerek penaltıyı iptal etti.

Bu sırada Galatasaray kalecisi Muslera'nın ilginç hareketi yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Cüneyt Çakır'ın VAR'a gittiğini gören Muslera ‘VAR'a bakacak ve iptal edecek' şeklinde bir hareket yaptı.

Daha önce de penaltı beklenilen bir pozisyonda VAR'ı inceleyerek vermeyen Cüneyt Çakır'ı işaret ederek ‘yine vermeyecek' şeklinde mesaj veren Uruguaylı kalecinin o görüntüleri sosyal medyada da geceye damga vurdu.